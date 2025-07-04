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Mitsubishi відродила популярний мінівен у форматі кросовера: ось як він виглядає

П'ятниця 04 липня 2025 15:49
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Mitsubishi відродила популярний мінівен у форматі кросовера: ось як він виглядає Фото: Mitsubishi відродила популярний мінівен у форматі кросовера (media.mitsubishi-motors-europe.com)
Автор: Константин Широкун

Mitsubishi відновила популярний мінівен Grandis у вигляді кросовера. "Базою" для нього став Renault Symbioz. Grandis запропонують європейцям із гібридними силовими установками, а виробництво авто налагодять в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відрізняє Mitsubishi Grandis радіаторна решітка з шильдиком японської марки, нова корма зі збільшеними ліхтарями та інший дизайн колісних дисків діагоналлю від 17 до 19 дюймів.

У довжину кросовер сягає 4410 міліметрів, а в багажнику вміщується від 434 до 1455 літрів вантажу залежно від положення спинок заднього ряду та самих крісел, які можна рухати поздовжньо.

Mitsubishi відродила популярний мінівен у форматі кросовера: ось як він виглядає

Що у салоні?

У салоні нововведень ще менше – кермо з емблемою Mitsubishi замість Renault і компактніший важіль селектора передач. У список обладнання включено медіасистему з 10,4-дюймовим дисплеєм, двері багажника з електроприводом та адаптивний круїз-контроль Mi-Pilot.

Mitsubishi відродила популярний мінівен у форматі кросовера: ось як він виглядає

Технічні подробиці

Початковий Grandis приводиться у рух 1,3-літровим турбомотором потужністю 140 кінських сил зі стартер-генератором. Пару йому складає шестиступінчаста "механіка" або семидіапазонний "робот".

Найбільш потужний варіант – система E-Tech на базі 1,8-літрового "атмосферника" на 109 сил, що працює разом із 49-сильним електромотором та стартер-генератором на 20 сил.

Mitsubishi відродила популярний мінівен у форматі кросовера: ось як він виглядає

Крім гібридного режиму та режиму рекуперації, є повністю електричний, але ємність літій-іонної тягової батареї зовсім невелика – всього 1,4 кВт*год. У Європі Grandis з'явиться у продажу до кінця року.

Раніше повідомлялось, що новий кросовер Mitsubishi Outlander відмовиться від платформи Renault-Nissan. Інсайдери стверджують, що кросовер п'ятого покоління не базуватиметься на архітектурі CMF-CD альянсу. За попередніми даними, Mitsubishi Outlander перейде на власну платформу, як це було раніше.

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