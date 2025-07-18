Mitsubishi показала новый кроссовер Destinator на три ряда кресел: вот как он выглядит

Компания Mitsubishi презентовала семиместный кроссовер Mitsubishi Destinator, построенный на базе компактного Mitsubishi Xforce, производство которого с 2023 года ведется в Индонезии и Таиланде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Главная особенность новинки - это семиместный салон с тремя рядами сидений. Для этого колесную базу пришлось увеличить с 2650 до 2815 мм. Однако разницы между двумя машинами гораздо больше.

Разница в габаритах

По сравнению с моделью Xforce новый Destinator на 290 мм длиннее (4680 мм), на 30 мм шире (1840 мм) и сразу на 120 мм выше (1780 мм). Штатно установлены 18-дюймовые колеса, заявленный клиренс - 214 мм под защитой двигателя. Простое шасси у двух кроссоверов общее - со стойками McPherson спереди и полузависимой задней подвеской.

Передняя часть салона у машин почти одинаковая, Destinator отличается от младшего брата лишь другой формой некоторых панелей. Перед водителем - восьмидюймовая электронная панель приборов и медиасистема с экраном на 12,3 дюйма. Второй ряд имеет трехсекционную спинку (40:20:40), на третьем ряду спинка разделена пополам. Объем багажника не опубликован.

Технические особенности

Под капотом кроссовера - турбомотор на 1,5 л (163 л.с., 250 Нм) модели 4B40, известный по модели Eclipse Cross. Его новая версия работает по экономичному циклу Аткинсона, имеет комбинированную систему впрыска топлива и жидкостный интеркулер.

В трансмиссии - вариатор и только передний привод. Есть пять режимов электроники и имитация самоблокирующегося дифференциала.

Производство кроссоверов Mitsubishi Destinator будет организовано в Индонезии до конца этого года. Планируется широкая экспортная программа: объявлено о поставках в другие страны Юго-Восточной Азии, а также Латинскую Америку, Африку и на Ближний Восток.