Mitsubishi показала новий кросовер Destinator на три ряди крісел: ось як він виглядає

Компанія Mitsubishi презентувала семимісний кросовер Mitsubishi Destinator, що побудований на базі компактного Mitsubishi Xforce, виробництво якого з 2023 року ведеться в Індонезії та Таїланді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Головна особливість новинки – це семимісний салон з трьома рядами сидінь. Для цього колісну базу довелося збільшити з 2650 до 2815 мм. Проте різниці між двома машинами набагато більше.

Різниця у габаритах

У порівнянні з моделлю Xforce новий Destinator на 290 мм довший (4680 мм), на 30 мм ширший (1840 мм) і відразу на 120 мм вищий (1780 мм). Штатно встановлені 18-дюймові колеса, заявлений кліренс – 214 мм під захистом двигуна. Просте шасі у двох кросоверів загальне – зі стійками McPherson спереду та напівзалежною задньою підвіскою.

Передня частина салону у машин майже однакова, Destinator відрізняється від молодшого брата лише іншою формою деяких панелей. Перед водієм – восьмидюймова електронна панель приладів та медіасистема з екраном на 12,3 дюйми. Другий ряд має трисекційну спинку (40:20:40), на третьому рядку спинка розділена навпіл. Об'єм багажника не опубліковано.

Технічні особливості

Під капотом кросовера – турбомотор на 1,5 л (163 к.с., 250 Нм) моделі 4B40, відомий за моделлю Eclipse Cross. Його нова версія працює за економічним циклом Аткінсона, має комбіновану систему упорскування палива та рідинний інтеркулер.

У трансмісії – варіатор і лише передній привід. Є п'ять режимів електроніки та імітація самоблокуючого диференціала.

Виробництво кросоверів Mitsubishi Destinator буде організовано в Індонезії до кінця цього року. Планується широка експортна програма: оголошено про постачання в інші країни Південно-Східної Азії, а також Латинську Америку, Африку та на Близький Схід.