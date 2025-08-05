Mitsubishi превратила Outlander в покорителя бездорожья: вот как выглядит новинка

Актуальный Mitsubishi Outlander четвертого поколения для североамериканского рынка в феврале пережил рестайлинг, а теперь получил спецверсию Trail Edition для любителей приключений на дикой природе.

Особенности версии внешне

Ее создали, по сути, с помощью различных аксессуаров, никаких технических изменений в конструкции нет. К особенностям версии Trail Edition относятся черные наклейки на капоте, черный внешний декор вместо хромированного, расширенные черные накладки на бамперах, порогах и колесных арках, черные зеркала заднего вида и 18-дюймовые литые колеса особого дизайна.

В виде опций машине также предлагаются "зубастые" шины Cooper Discoverer Road+Trail AT размерностью 235/60 R18, боковые декоративные полоски для кузова с изображением горного ландшафта, экспедиционный багажник Thule для крыши и различные крепления для навесного оборудования.

Что изменилось в салоне

Салон Mitsubishi Outlander в версии Trail Edition получил всепогодные коврики с одноименной надписью, тогда как все внутреннее убранство абсолютно стандартное. Силовой агрегат тоже стандартный - 2,5-литровый бензиновый "атмосферник" (184 л.с., 245 Нм) в паре с вариатором, но привод в версии Trail Edition только полный.