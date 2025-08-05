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Mitsubishi превратила Outlander в покорителя бездорожья: вот как выглядит новинка

Вторник 05 августа 2025 15:29
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Mitsubishi превратила Outlander в покорителя бездорожья: вот как выглядит новинка Фото: Mitsubishi превратила Outlander в покорителя бездорожья (media.mitsubishicars.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mitsubishi создала для кроссовера Outlander внедорожную версию Trail Edition. Среди особенностей новинки - доработка внешности и салона авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Актуальный Mitsubishi Outlander четвертого поколения для североамериканского рынка в феврале пережил рестайлинг, а теперь получил спецверсию Trail Edition для любителей приключений на дикой природе.

Mitsubishi превратила Outlander в покорителя бездорожья: вот как выглядит новинка

Особенности версии внешне

Ее создали, по сути, с помощью различных аксессуаров, никаких технических изменений в конструкции нет. К особенностям версии Trail Edition относятся черные наклейки на капоте, черный внешний декор вместо хромированного, расширенные черные накладки на бамперах, порогах и колесных арках, черные зеркала заднего вида и 18-дюймовые литые колеса особого дизайна.

Mitsubishi превратила Outlander в покорителя бездорожья: вот как выглядит новинка

В виде опций машине также предлагаются "зубастые" шины Cooper Discoverer Road+Trail AT размерностью 235/60 R18, боковые декоративные полоски для кузова с изображением горного ландшафта, экспедиционный багажник Thule для крыши и различные крепления для навесного оборудования.

Что изменилось в салоне

Салон Mitsubishi Outlander в версии Trail Edition получил всепогодные коврики с одноименной надписью, тогда как все внутреннее убранство абсолютно стандартное. Силовой агрегат тоже стандартный - 2,5-литровый бензиновый "атмосферник" (184 л.с., 245 Нм) в паре с вариатором, но привод в версии Trail Edition только полный.

Mitsubishi превратила Outlander в покорителя бездорожья: вот как выглядит новинка

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Mitsubishi Outlander откажется от платформы Renault-Nissan. Инсайдеры утверждают, что кроссовер пятого поколения не будет базироваться на архитектуре CMF-CD альянса. По предварительным данным, Mitsubishi Outlander перейдет на собственную платформу, как это было ранее.

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