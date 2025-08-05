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Mitsubishi перетворила Outlander на підкорювача бездоріжжя: ось як виглядає новинка

Вівторок 05 серпня 2025 15:29
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Mitsubishi перетворила Outlander на підкорювача бездоріжжя: ось як виглядає новинка Фото: Mitsubishi перетворила Outlander на підкорювача бездоріжжя (media.mitsubishicars.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mitsubishi створила для кросовера Outlander позашляхову версію Trail Edition. Серед особливостей новинки – доопрацювання зовнішності та салону авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Актуальний Mitsubishi Outlander четвертого покоління для північноамериканського ринку в лютому пережив рестайлінг, а тепер отримав спецверсію Trail Edition для любителів пригод на дикій природі.

Mitsubishi перетворила Outlander на підкорювача бездоріжжя: ось як виглядає новинка

Особливості версії зовні

Її створили, по суті, за допомогою різних аксесуарів, ніяких технічних змін у конструкції немає. До особливостей версії Trail Edition належать чорні наклейки на капоті, чорний зовнішній декор замість хромованого, розширені чорні накладки на бамперах, порогах та колісних арках, чорні дзеркала заднього виду та 18-дюймові литі колеса особливого дизайну.

Mitsubishi перетворила Outlander на підкорювача бездоріжжя: ось як виглядає новинка

У вигляді опцій машині також пропонуються "зубасті" шини Cooper Discoverer Road+Trail AT розмірністю 235/60 R18, бічні декоративні смужки для кузова із зображенням гірського ландшафту, експедиційний багажник Thule для даху та різні кріплення для навісного обладнання.

Що змінилось у салоні

Салон Mitsubishi Outlander у версії Trail Edition отримав всепогодні килимки з однойменним написом, тоді як все внутрішнє оздоблення абсолютно стандартне. Силовий агрегат теж стандартний – 2,5-літровий бензиновий "атмосферник" (184 к.с., 245 Нм) у парі з варіатором, але привід у версії Trail Edition лише повний.

Mitsubishi перетворила Outlander на підкорювача бездоріжжя: ось як виглядає новинка

Раніше повідомлялось, що новий кросовер Mitsubishi Outlander відмовиться від платформи Renault-Nissan. Інсайдери стверджують, що кросовер п'ятого покоління не базуватиметься на архітектурі CMF-CD альянсу. За попередніми даними, Mitsubishi Outlander перейде на власну платформу, як це було раніше.

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