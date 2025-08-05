Mitsubishi перетворила Outlander на підкорювача бездоріжжя: ось як виглядає новинка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Актуальний Mitsubishi Outlander четвертого покоління для північноамериканського ринку в лютому пережив рестайлінг, а тепер отримав спецверсію Trail Edition для любителів пригод на дикій природі.

Особливості версії зовні

Її створили, по суті, за допомогою різних аксесуарів, ніяких технічних змін у конструкції немає. До особливостей версії Trail Edition належать чорні наклейки на капоті, чорний зовнішній декор замість хромованого, розширені чорні накладки на бамперах, порогах та колісних арках, чорні дзеркала заднього виду та 18-дюймові литі колеса особливого дизайну.

У вигляді опцій машині також пропонуються "зубасті" шини Cooper Discoverer Road+Trail AT розмірністю 235/60 R18, бічні декоративні смужки для кузова із зображенням гірського ландшафту, експедиційний багажник Thule для даху та різні кріплення для навісного обладнання.

Що змінилось у салоні

Салон Mitsubishi Outlander у версії Trail Edition отримав всепогодні килимки з однойменним написом, тоді як все внутрішнє оздоблення абсолютно стандартне. Силовий агрегат теж стандартний – 2,5-літровий бензиновий "атмосферник" (184 к.с., 245 Нм) у парі з варіатором, але привід у версії Trail Edition лише повний.