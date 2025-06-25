Mini изменился до неузнаваемости: легендарный хэтчбек стал модным ситикаром (фото)

Дизайнерское бюро Иена Каллума в сотрудничестве с известным кузовным производителем Mini Wood & Pickett переосмыслили классический Mini, оснастив его современными технологиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.
Специальный проект базируется на версии Mini Sportpack - модификации с широкими арками, выпускавшейся с 1997 по 2001 год, в конце производственного цикла модели.
Но автомобиль оснастили двигателем от раллийной спецификации, также машина получила новую подвеску и улучшенные тормоза.
Так, двигатель серии A оснащен новой головкой блока цилиндров, двухточечным впрыском топлива и специальной двухтрубной выхлопной системой. Это увеличило его мощность с первоначальных 63 л.с. до 110 л.с. Коробку передач также усилили, чтобы она могла справиться с дополнительными резервами.
Колеса Minilite оригинального автомобиля были заменены на четырехспицевые, разработанные Каллумом, диаметром те же 13 дюймов.
Внешне также на авто прописались широкие накладки на колесные арки Wood & Pickett, более спортивные передние и задние бамперы, а также светодиодные фары.
Внутри авто установлена деревянная панель приборов, металлические переключатели противотуманных фар и обогревателя, а также небольшой сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay.
Ян Каллум сообщил, что каждый из Mini от Callum and Wood & Pickett будет собран вручную в соответствии с точными требованиями владельца. Цены на авто начинаются от 75 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, что ранее компания Mini официально представила электрические Countryman и Cooper. Интересно, что компания до 2030 года обязуется полностью отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но до этой ключевой даты и хэтчбек, и новый кроссовер будут предлагаться на рынках с бензиновыми и дизельными моторами.
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