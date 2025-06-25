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Mini изменился до неузнаваемости: легендарный хэтчбек стал модным ситикаром (фото)

Среда 25 июня 2025 15:42
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Mini изменился до неузнаваемости: легендарный хэтчбек стал модным ситикаром (фото) Фото: Mini изменился до неузнаваемости (callumdesigns.com)
Автор: Константин Широкун

Дизайнерское бюро Иена Каллума в сотрудничестве с известным кузовным производителем Mini Wood & Pickett переосмыслили классический Mini, оснастив его современными технологиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

Специальный проект базируется на версии Mini Sportpack - модификации с широкими арками, выпускавшейся с 1997 по 2001 год, в конце производственного цикла модели.

Что изменилось в авто

Но автомобиль оснастили двигателем от раллийной спецификации, также машина получила новую подвеску и улучшенные тормоза.

Callum Wood and Pickett Mini interior

Так, двигатель серии A оснащен новой головкой блока цилиндров, двухточечным впрыском топлива и специальной двухтрубной выхлопной системой. Это увеличило его мощность с первоначальных 63 л.с. до 110 л.с. Коробку передач также усилили, чтобы она могла справиться с дополнительными резервами.

Изменения во внешности

Колеса Minilite оригинального автомобиля были заменены на четырехспицевые, разработанные Каллумом, диаметром те же 13 дюймов.

Внешне также на авто прописались широкие накладки на колесные арки Wood & Pickett, более спортивные передние и задние бамперы, а также светодиодные фары.

Внутри авто установлена деревянная панель приборов, металлические переключатели противотуманных фар и обогревателя, а также небольшой сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay.

Mini изменился до неузнаваемости: легендарный хэтчбек стал модным ситикаром (фото)

Ян Каллум сообщил, что каждый из Mini от Callum and Wood & Pickett будет собран вручную в соответствии с точными требованиями владельца. Цены на авто начинаются от 75 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, что ранее компания Mini официально представила электрические Countryman и Cooper. Интересно, что компания до 2030 года обязуется полностью отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но до этой ключевой даты и хэтчбек, и новый кроссовер будут предлагаться на рынках с бензиновыми и дизельными моторами.

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