Mini змінився до невпізнаваності: легендарний хетчбек став модним сітікаром (фото)
Дизайнерське бюро Ієна Каллума у співпраці з відомим кузовним виробником Mini Wood & Pickett переосмислили класичний Mini, оснастивши його сучасними технологіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.
Спеціальний проект базується на версії Mini Sportpack – модифікації з широкими арками, що випускалася з 1997 по 2001 рік, наприкінці виробничого циклу моделі.
Що змінилось у авто
Але автомобіль оснастили двигуном від ралійної специфікації, також машина отримала нову підвіску та покращені гальма.
Так, двигун серії A оснащений новою головкою блоку циліндрів, двоточковим уприскуванням палива та спеціальною двотрубною вихлопною системою. Це збільшило його потужність з початкових 63 к.с. до 110 к.с. Коробку передач також посилили, щоб вона могла впоратися з додатковими резервами.
Зміни у зовнішності
Колеса Minilite оригінального автомобіля були замінені на чотириспицеві, розроблені Каллумом, діаметром ті ж 13 дюймів.
Зовні також на авто прописались широкі накладки на колісні арки Wood & Pickett, більш спортивні передні та задні бампери, а також світлодіодні фари.
Усередині авто встановлена дерев'яна панель приладів, металеві перемикачі протитуманних фар та обігрівача, а також невеликий сенсорний екран із підтримкою Apple CarPlay.
Ян Каллум повідомив, що кожен з Mini від Callum and Wood & Pickett буде зібраний вручну відповідно до точних вимог власника. Ціни на авто починаються від 75 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, що раніше компанія Mini офіційно представила електричні Countryman та Cooper. Цікаво, що компанія до 2030 року зобов'язується повністю відмовитися від випуску автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Але до цієї ключової дати і хетчбек, і новий кросовер пропонуватимуться на ринках із беензиновими та дизельними моторами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.