Mini змінився до невпізнаваності: легендарний хетчбек став модним сітікаром (фото)

Дизайнерське бюро Ієна Каллума у співпраці з відомим кузовним виробником Mini Wood & Pickett переосмислили класичний Mini, оснастивши його сучасними технологіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Спеціальний проект базується на версії Mini Sportpack – модифікації з широкими арками, що випускалася з 1997 по 2001 рік, наприкінці виробничого циклу моделі.

Що змінилось у авто

Але автомобіль оснастили двигуном від ралійної специфікації, також машина отримала нову підвіску та покращені гальма.

Так, двигун серії A оснащений новою головкою блоку циліндрів, двоточковим уприскуванням палива та спеціальною двотрубною вихлопною системою. Це збільшило його потужність з початкових 63 к.с. до 110 к.с. Коробку передач також посилили, щоб вона могла впоратися з додатковими резервами.

Зміни у зовнішності

Колеса Minilite оригінального автомобіля були замінені на чотириспицеві, розроблені Каллумом, діаметром ті ж 13 дюймів.

Зовні також на авто прописались широкі накладки на колісні арки Wood & Pickett, більш спортивні передні та задні бампери, а також світлодіодні фари.

Усередині авто встановлена дерев'яна панель приладів, металеві перемикачі протитуманних фар та обігрівача, а також невеликий сенсорний екран із підтримкою Apple CarPlay.

Ян Каллум повідомив, що кожен з Mini від Callum and Wood & Pickett буде зібраний вручну відповідно до точних вимог власника. Ціни на авто починаються від 75 тисяч фунтів стерлінгів.