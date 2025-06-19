На миллиарды долларов. Стало известно, на какую сумму украинцы приобрели авто из-за границы

Рынок подержанных авто в Украине

Напомним, что украинцы в течение мая приобрели более 22 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%. Лидером, среди ввозимых автомобилей с пробегом в последние месяцы остается Volkswagen Golf.

Средний возраст подержанных машин, в мае перешедших на украинские номера, составляет 9,3 года. Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.