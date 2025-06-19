ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На миллиарды долларов. Стало известно, на какую сумму украинцы приобрели авто из-за границы

Четверг 19 июня 2025 14:15
UA EN RU
На миллиарды долларов. Стало известно, на какую сумму украинцы приобрели авто из-за границы Фото: стало известно, на какую сумму украинцы приобрели авто из-за рубежа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала года украинцы импортировали более 181 тысячи легковых авто, из которых почти 80% - с пробегом. При этом новые автомобили составили почти половину общей стоимости импорта - 1,2 млрд долларов из 2,57 млрд долларов общего объема.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Таким образом, подержанные авто обеспечили поступления в государственный бюджет таможенных платежей на 16 млрд гривен, а новые - в сумме 10,7 млрд гривен.

Самыми популярными остаются бензиновые авто: их доля составляет 48,5% от всех импортируемых.

  • На втором месте - электрокары (22,1%).
  • Дизельные авто охватили 20,6%.
  • Гибриды - 8,8%.

В то же время электромобили принесли в бюджет сравнительно скромные 333 млн грн таможенных платежей. Налоги при импорте бензиновых авто составили более 13 млрд грн, дизельных - 7,7 млрд грн, а гибридов - 5,5 млрд грн.

Рынок подержанных авто в Украине

Напомним, что украинцы в течение мая приобрели более 22 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%. Лидером, среди ввозимых автомобилей с пробегом в последние месяцы остается Volkswagen Golf.

Средний возраст подержанных машин, в мае перешедших на украинские номера, составляет 9,3 года. Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде