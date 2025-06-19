На миллиарды долларов. Стало известно, на какую сумму украинцы приобрели авто из-за границы

С начала года украинцы импортировали более 181 тысячи легковых авто, из которых почти 80% - с пробегом. При этом новые автомобили составили почти половину общей стоимости импорта - 1,2 млрд долларов из 2,57 млрд долларов общего объема.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

В то же время электромобили принесли в бюджет сравнительно скромные 333 млн грн таможенных платежей. Налоги при импорте бензиновых авто составили более 13 млрд грн, дизельных - 7,7 млрд грн, а гибридов - 5,5 млрд грн.

Самыми популярными остаются бензиновые авто: их доля составляет 48,5% от всех импортируемых.

Таким образом, подержанные авто обеспечили поступления в государственный бюджет таможенных платежей на 16 млрд гривен, а новые - в сумме 10,7 млрд гривен.

Рынок подержанных авто в Украине

Напомним, что украинцы в течение мая приобрели более 22 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с маем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 14%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%. Лидером, среди ввозимых автомобилей с пробегом в последние месяцы остается Volkswagen Golf.

Средний возраст подержанных машин, в мае перешедших на украинские номера, составляет 9,3 года. Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

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