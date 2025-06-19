На мільярди доларів. Стало відомо, на яку суму українці придбали авто з-за кордону

З початку року українці імпортували понад 181 тисячі легкових авто, із яких майже 80% - з пробігом. При цьому нові автомобілі склали майже половину загальної вартості імпорту - 1,2 млрд доларів із 2,57 млрд доларів загального об'єму.

Про це РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Таким чином, вживані авто забезпечили надходження до державного бюджету митних платежів на 16 млрд гривень, а нові – у сумі 10,7 млрд гривень.

Ринок вживаних авто в Україні

Нагадаємо, що українці впродовж травня придбали понад 22 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Лідером, серед ввезених автомобілів з пробігом в останні місяці залишається Volkswagen Golf.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року. Всього з початку року українці придбали 93,4 тисячі імпортованих легкових авто з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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