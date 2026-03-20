Яма на дороге: как не "попасть" в ДТП и кто оплатит ремонт машины

08:40 20.03.2026 Пт
7 мин
Неухоженная дорога бывает опасной для авто, но у водителя всегда есть выбор - как не ошибиться с ним?
aimg Игорь Широкун
Яма на дороге: как не "попасть" в ДТП и кто оплатит ремонт машины Фото: Весной на украинских дорогах традиционно появляются опасные ямы (facebook.com Киевавтодор)

Это одна из самых больших угроз для современного автомобилиста - глубокие выбоины, которые без предупреждения появляются на гладком асфальте, в том числе и на скоростных трассах. Встреча с такой часто завершается аварией.

О реальной опасности от глубоких ям на дороге и о рецептах избежать неприятностей от них читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Ухабына дорогах - хроническая проблема, но угроза от них может быть разной;
  • Водитель не всегда может обойти выбоину - хотя закон так не думает;
  • Искать виновных и судиться с ними - не лучший вариант для автовладельца.

    Какие ямы опасны

    Конечно, нам не хотелось бы тратить время на исследование таких позорных явлений, как ямы, колеи и волны на асфальте, но от их характера зависит безопасность наших поездок. Итак, для среднестатистического легкового автомобиля опасны:

    • Выбоины глубиной более 4 - 5 см и длиной более 10 - 20 см. При том на степень угрозы влияет скорость движения, высота профиля шин и форма краев ямы (грубые, острые кромки ухудшают ситуацию);
    • Выступающие вверх "ступеньки" высотой более 4 - 5 см;
    • Асфальтовые волны высотой более 10 см.

    Отметим, что водители некоторых машин должны внести определенную коррекцию в приведенные выше "нормативы":

    • Во-первых, авто со спортивным характером более уязвимы к неровностям. Ведь имеют более уязвимую конструкцию подвески колес и сами колеса с низкопрофильными шинами.
    • Во-вторых, некоторые кроссоверы наоборот, более устойчивы к таким угрозам - благодаря большему клиренсу, энергоемкой подвеске и покрышкам с высоким профилем. Но подчеркиваем - даже в сегменте кроссоверов это встречается нечасто.

    Правда, одно большое "но" может свести на нет все рассуждения о калибре выбоин: правильно оценить размеры повреждения асфальта с водительского места удается не всегда. Поэтому на неровной дороге так важно держать умеренную скорость.

    Яма на дороге: как не &quot;попасть&quot; в ДТП и кто оплатит ремонт машиныФото: разорванная шина и помятый диск - еще не худшие последствия встречи машины с глубокой выбоиной (unsplash.com)

    Пробил колесо в яме: кто виноват и кто платит?

    Адвокат Евгений Булименко напоминает: "Согласно украинскому законодательству, за содержание дорог отвечают их балансодержатели - местные коммунальные службы или государственные предприятия, в зависимости от подчинения пути".

    Поэтому, сообщает адвокат Булименко, если автомобиль получил повреждения из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия, водитель имеет право требовать компенсацию. Для этого нужно:

    • Вызвать полицию и зафиксировать факт ДТП (повреждение колеса или подвески - это тоже дорожно-транспортное происшествие);
    • Взять контакты свидетелей, которые смогут подтвердить обстоятельства происшествия;
    • Сделать фото и видео ямы в привязке к локации, фото повреждений авто, составить схему;
    • Получить справку от полиции о ДТП с указанием всех обстоятельств происшествия;
    • Требовать от полиции составить административный протокол на руководителя дорожно-эксплуатационного управления, которое удерживает участок, где произошло происшествие (по ч.4 ст. 140 КУоАП).
    • Оценить стоимость ремонта машины;
    • После получения в суде постановления о привлечении к админответственности представителя дорожников, обращаться к нему с просьбой возместить убытки в досудебном порядке;
    • В случае отказа подавать иск в суд о принудительном взыскании убытков.

    Важный момент: теоретически компенсация вполне возможна, но в реальности выиграть суд - не такая простая процедура. Очень желательно запастись доказательствами и документальными подтверждениями того, что:

    • именно дефект дороги стал причиной повреждения;
    • у водителя не было возможности вовремя заметить выбоину или иную неровность;
    • у водителя по объективным причинам не было технической возможности обойти выбоину;
    • водитель двигался с небольшой скоростью;
    • автомобиль на момент аварии был исправен.
    Что произойдет, если влететь в яму?

    Чаще всего при неаккуратной встрече с ямой мы ощущаем тяжелый удар. Но последствия его бывают разные, и зависят от скорости, глубины и длины (вдоль направления движения) выбоины:

    • Уничтоженные шины. Колеса страдают в первую очередь, причем часто оба - и переднее и заднее: повреждение каркаса шины с потерей геометрии (через некоторое время), разрубленная боковина, мгновенная потеря давления. Шину придется заменить, причем желательно попарно на одной оси;
    • Испорченный диск. Не каждый колесный диск подарит водителю жесткий удар - у стального сминается обод, у литого могут просто отвалиться фрагменты, не говоря уже о таких мелочах, как "восьмерка". И если стальное колесо можно исправить, то ремонтировать легкосплавное запрещает украинское законодательство (ГСтУ и ПДД);
    • Разрушенная подвеска. Жесткий удар может не только развалить колесо, но и вырвать шаровую опору подвески, деформировать рычаг, сократить жизнь подшипникам ступицы;
    • Потеря контроля над машиной. При худшем развитии событий (большая скорость, потеря давления в шине, разрушение деталей подвески) водитель может потерять контроль на ситуацией - так что авто сойдет с заданной траектории и вылетит с дороги или на встречную полосу.

    Имейте в виду, что неприятные (мягко говоря) последствия контакта с выбоиной или волной иногда проявляются не сразу. Поэтому в любом случае сразу после такого события надо снизить скорость и прислушиваться к авто; собственно, о следующем алгоритме действий мы поговорим ниже.

    Как правильно проехать выбоину

    Очень часто объехать яму нельзя - или можно, но это будет более опасно, чем въехать в нее. Чтобы сделать встречу с неровностями максимально безопасной и комфортной, надо действовать так:

    1. Для большего запаса времени и расстояния на подозрительном участке дороги держите как можно более низкую скорость и большую дистанцию до переднего авто.
    2. Снижайте скорость, как только увидите выбоины или волны - желательно плавно, и без резкого торможения на самой яме.
    3. Держите руль крепко - чтобы авто не "вырвало" с траектории.
    4. Держите передние колеса в положении прямо в момент их встречи с выбоиной, иначе риск повредить что-то увеличивается.
    5. Не маневрируйте резко - объезд возможен только если вы убеждены, что ни сзади, ни спереди нет транспорта, с которым возможно столкновение.

    Яма на дороге: как не &quot;попасть&quot; в ДТП и кто оплатит ремонт машиныФото: пока дорожники не завершат весенний ремонт, ездить без запаски нельзя (freepik.com)

    Чего нельзя делать на ухабах

    Следует признать, что большинство водителей не совсем готовы к движению по дорогам с критически опасными повреждениями. Из-за чего своими действиями только усугубляют последствия.

    Итак, когда вы видите поврежденный асфальт перед капотом, нельзя:

    • Въезжать в яму с зажатыми тормозами. Старайтесь не тормозить резко прямо перед ямой. За метр-два до препятствия надо отпустить педаль, чтобы пружины подвески расправились, а колеса вращались свободно;
    • Въезжать в яму с повернутыми в сторону передними колесами;
    • Выкручивать руль в последний момент - резкий маневр, да еще и на скорости, да еще и при нажатой тормозной педали - может привести к потере контроля над авто;
    • Игнорировать возможные повреждения - даже небольшой удар может сократить ресурс узлов, а то и провоцировать аварийную поломку в ближайшее время. После жесткого удара колеса и ходовую надо осмотреть.

    А главное, чего нельзя делать водителю в период, когда только недавно сошел снег (прихватив с собой, как водится, немного асфальта) - это ехать на высокой скорости по заведомо разбитому участку.

    Влетел в яму - что делать

    • Осмотрите авто сразу: проверьте шины, диски, подвеску, нет ли утечек жидкостей;
    • Обратитесь в СТО даже если повреждение кажется мелким - скрытые дефекты могут проявиться позже;
    • Сохраняйте чеки на диагностику и ремонт - они станут доказательством в суде или при обращении в страховую. Если есть возможность, получите на СТО максимально подробный наряд-заказ по итогам вашего обращения.

    Как уберечь машину на плохой дороге

    • Держите давление в шинах, рекомендованное производителем. Недокачанные или перекачанные колеса хуже выдерживают удары;
    • Забудьте о движении на привычной скорости. По дорогам, где часто случаются разбитые участки, надо ехать медленно;
    • Используйте колеса с высоким профилем резины, если часто ездите по проблемным дорогам;
    • Следите за подвеской - своевременная замена амортизаторов и поддержание всех шарниров в порядке (без люфтов) снижает риск критических поломок.

    Как отмечает напоследок столичный адвокат Евгений Булименко, водителю при движении по дороге с большим количеством дефектов лучше не полагаться полностью на будущую компенсацию. Не менее важно быть аккуратным, вести машину на умеренной скорости и с удвоенным вниманием.

    На тему плохих дорог мы говорили и в прошлый раз, рассмотрев в своей статье, как правильно ехать на машине по неровной дороге, и дав несколько важных советов по этому поводу.

