Яма на дороге: как не "попасть" в ДТП и кто оплатит ремонт машины
Это одна из самых больших угроз для современного автомобилиста - глубокие выбоины, которые без предупреждения появляются на гладком асфальте, в том числе и на скоростных трассах. Встреча с такой часто завершается аварией.
О реальной опасности от глубоких ям на дороге и о рецептах избежать неприятностей от них читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
- Ухабына дорогах - хроническая проблема, но угроза от них может быть разной;
- Водитель не всегда может обойти выбоину - хотя закон так не думает;
- Искать виновных и судиться с ними - не лучший вариант для автовладельца.
Какие ямы опасны
Конечно, нам не хотелось бы тратить время на исследование таких позорных явлений, как ямы, колеи и волны на асфальте, но от их характера зависит безопасность наших поездок. Итак, для среднестатистического легкового автомобиля опасны:
- Выбоины глубиной более 4 - 5 см и длиной более 10 - 20 см. При том на степень угрозы влияет скорость движения, высота профиля шин и форма краев ямы (грубые, острые кромки ухудшают ситуацию);
- Выступающие вверх "ступеньки" высотой более 4 - 5 см;
- Асфальтовые волны высотой более 10 см.
Отметим, что водители некоторых машин должны внести определенную коррекцию в приведенные выше "нормативы":
- Во-первых, авто со спортивным характером более уязвимы к неровностям. Ведь имеют более уязвимую конструкцию подвески колес и сами колеса с низкопрофильными шинами.
- Во-вторых, некоторые кроссоверы наоборот, более устойчивы к таким угрозам - благодаря большему клиренсу, энергоемкой подвеске и покрышкам с высоким профилем. Но подчеркиваем - даже в сегменте кроссоверов это встречается нечасто.
Правда, одно большое "но" может свести на нет все рассуждения о калибре выбоин: правильно оценить размеры повреждения асфальта с водительского места удается не всегда. Поэтому на неровной дороге так важно держать умеренную скорость.
Фото: разорванная шина и помятый диск - еще не худшие последствия встречи машины с глубокой выбоиной (unsplash.com)
Пробил колесо в яме: кто виноват и кто платит?
Адвокат Евгений Булименко напоминает: "Согласно украинскому законодательству, за содержание дорог отвечают их балансодержатели - местные коммунальные службы или государственные предприятия, в зависимости от подчинения пути".
Поэтому, сообщает адвокат Булименко, если автомобиль получил повреждения из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия, водитель имеет право требовать компенсацию. Для этого нужно:
- Вызвать полицию и зафиксировать факт ДТП (повреждение колеса или подвески - это тоже дорожно-транспортное происшествие);
- Взять контакты свидетелей, которые смогут подтвердить обстоятельства происшествия;
- Сделать фото и видео ямы в привязке к локации, фото повреждений авто, составить схему;
- Получить справку от полиции о ДТП с указанием всех обстоятельств происшествия;
- Требовать от полиции составить административный протокол на руководителя дорожно-эксплуатационного управления, которое удерживает участок, где произошло происшествие (по ч.4 ст. 140 КУоАП).
- Оценить стоимость ремонта машины;
- После получения в суде постановления о привлечении к админответственности представителя дорожников, обращаться к нему с просьбой возместить убытки в досудебном порядке;
- В случае отказа подавать иск в суд о принудительном взыскании убытков.
Важный момент: теоретически компенсация вполне возможна, но в реальности выиграть суд - не такая простая процедура. Очень желательно запастись доказательствами и документальными подтверждениями того, что:
- именно дефект дороги стал причиной повреждения;
- у водителя не было возможности вовремя заметить выбоину или иную неровность;
- у водителя по объективным причинам не было технической возможности обойти выбоину;
- водитель двигался с небольшой скоростью;
- автомобиль на момент аварии был исправен.
Что произойдет, если влететь в яму?
Чаще всего при неаккуратной встрече с ямой мы ощущаем тяжелый удар. Но последствия его бывают разные, и зависят от скорости, глубины и длины (вдоль направления движения) выбоины:
- Уничтоженные шины. Колеса страдают в первую очередь, причем часто оба - и переднее и заднее: повреждение каркаса шины с потерей геометрии (через некоторое время), разрубленная боковина, мгновенная потеря давления. Шину придется заменить, причем желательно попарно на одной оси;
- Испорченный диск. Не каждый колесный диск подарит водителю жесткий удар - у стального сминается обод, у литого могут просто отвалиться фрагменты, не говоря уже о таких мелочах, как "восьмерка". И если стальное колесо можно исправить, то ремонтировать легкосплавное запрещает украинское законодательство (ГСтУ и ПДД);
- Разрушенная подвеска. Жесткий удар может не только развалить колесо, но и вырвать шаровую опору подвески, деформировать рычаг, сократить жизнь подшипникам ступицы;
- Потеря контроля над машиной. При худшем развитии событий (большая скорость, потеря давления в шине, разрушение деталей подвески) водитель может потерять контроль на ситуацией - так что авто сойдет с заданной траектории и вылетит с дороги или на встречную полосу.
Имейте в виду, что неприятные (мягко говоря) последствия контакта с выбоиной или волной иногда проявляются не сразу. Поэтому в любом случае сразу после такого события надо снизить скорость и прислушиваться к авто; собственно, о следующем алгоритме действий мы поговорим ниже.
Как правильно проехать выбоину
Очень часто объехать яму нельзя - или можно, но это будет более опасно, чем въехать в нее. Чтобы сделать встречу с неровностями максимально безопасной и комфортной, надо действовать так:
- Для большего запаса времени и расстояния на подозрительном участке дороги держите как можно более низкую скорость и большую дистанцию до переднего авто.
- Снижайте скорость, как только увидите выбоины или волны - желательно плавно, и без резкого торможения на самой яме.
- Держите руль крепко - чтобы авто не "вырвало" с траектории.
- Держите передние колеса в положении прямо в момент их встречи с выбоиной, иначе риск повредить что-то увеличивается.
- Не маневрируйте резко - объезд возможен только если вы убеждены, что ни сзади, ни спереди нет транспорта, с которым возможно столкновение.
Фото: пока дорожники не завершат весенний ремонт, ездить без запаски нельзя (freepik.com)
Чего нельзя делать на ухабах
Следует признать, что большинство водителей не совсем готовы к движению по дорогам с критически опасными повреждениями. Из-за чего своими действиями только усугубляют последствия.
Итак, когда вы видите поврежденный асфальт перед капотом, нельзя:
- Въезжать в яму с зажатыми тормозами. Старайтесь не тормозить резко прямо перед ямой. За метр-два до препятствия надо отпустить педаль, чтобы пружины подвески расправились, а колеса вращались свободно;
- Въезжать в яму с повернутыми в сторону передними колесами;
- Выкручивать руль в последний момент - резкий маневр, да еще и на скорости, да еще и при нажатой тормозной педали - может привести к потере контроля над авто;
- Игнорировать возможные повреждения - даже небольшой удар может сократить ресурс узлов, а то и провоцировать аварийную поломку в ближайшее время. После жесткого удара колеса и ходовую надо осмотреть.
А главное, чего нельзя делать водителю в период, когда только недавно сошел снег (прихватив с собой, как водится, немного асфальта) - это ехать на высокой скорости по заведомо разбитому участку.
Влетел в яму - что делать
- Осмотрите авто сразу: проверьте шины, диски, подвеску, нет ли утечек жидкостей;
- Обратитесь в СТО даже если повреждение кажется мелким - скрытые дефекты могут проявиться позже;
- Сохраняйте чеки на диагностику и ремонт - они станут доказательством в суде или при обращении в страховую. Если есть возможность, получите на СТО максимально подробный наряд-заказ по итогам вашего обращения.
Как уберечь машину на плохой дороге
- Держите давление в шинах, рекомендованное производителем. Недокачанные или перекачанные колеса хуже выдерживают удары;
- Забудьте о движении на привычной скорости. По дорогам, где часто случаются разбитые участки, надо ехать медленно;
- Используйте колеса с высоким профилем резины, если часто ездите по проблемным дорогам;
- Следите за подвеской - своевременная замена амортизаторов и поддержание всех шарниров в порядке (без люфтов) снижает риск критических поломок.
Как отмечает напоследок столичный адвокат Евгений Булименко, водителю при движении по дороге с большим количеством дефектов лучше не полагаться полностью на будущую компенсацию. Не менее важно быть аккуратным, вести машину на умеренной скорости и с удвоенным вниманием.
