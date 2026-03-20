Яма на дорозі: як не "вскочити" в ДТП та хто оплатить ремонт машини

Це одна з найбільших загроз для сучасного автомобіліста - глибокі вибоїни, які без попередження з’являються на гладкому асфальті, у тому числі і на швидкісних трасах. Зустріч з такою часто завершується аварією.

Про реальну небезпеку від глибоких ям на дорозі і про рецепти уникнути неприємностей від них читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Вибоїни на шляхах - хронічна проблема, але загроза від них може бути різною;

- хронічна проблема, але загроза від них може бути різною; Водій не завжди може оминути вибоїну - хоча закон так не думає;

- хоча закон так не думає; Шукати винних і судитись з ними - не найкращий варіант для автовласника.

Які ями небезпечні

Звісно, нам не хотілося б витрачати час на дослідження таких ганебних явищ, як ями, колії і хвилі на асфальті, але від їхнього характеру залежить безпека наших поїздок. Отже, для середньостатистичного легкового автомобіля небезпечні:

Вибоїні глибиною понад 4 - 5 см і довжиною понад 10 - 20 см. При тому на ступінь загрози впливає швидкість руху, висота профілю шин і форма країв ями (грубі, гострі кромки погіршують ситуацію);

Виступаючі вгору "сходинки" заввишки понад 4 - 5 см. ;

Асфальтові хвилі висотою понад 10 см.

Зазначимо, що водії деяких машин мають внести певну корекцію в приведені вище "нормативи":

По-перше, авто зі спортивним характером більш вразливі до нерівностей. Адже мають більш вразливу конструкцію підвіски коліс і самі колеса з низькопрофільними шинами.

По-друге, деякі кросовери навпаки, більш стійкі до таких загроз - завдяки більшому кліренсу, енергомісткій підвісці і покришкам з виским профілем. Але наголошуємо - навіть у сегменті кросоверів це зустрічається нечасточ.

Щоправда, одне велике "але" може звести нанівець усі міркування щодо калібру вибоїн: правильно оцінити розміри пошкодження асфальту з водійського місця вдається не завжди. Тому на нерівній дорозі так важливо тримати помірну швидкість.

Фото: пошматована шина і пом'ятий диск - ще не найгірші наслідки зустрічі машини з глибокою вибоїною (unsplash.com)

Пробив колесо у ямі: хто винен і хто платить?

Адвокат Євген Буліменко нагадує: "Згідно з українським законодавством, за утримання доріг відповідають їхні балансоутримувачі - місцеві комунальні служби або державні підприємства, залежно від підпорядкування шляху".

Відтак, повідомляє адвокат Буліменко, якщо автомобіль отримав пошкодження через неналежний стан дорожнього покриття, водій має право вимагати компенсацію. Для цього потрібно:

Викликати поліцію та зафіксувати факт ДТП (пошкодження колеса чи підвіски - це теж дорожньо-транспортна пригода);

(пошкодження колеса чи підвіски - це теж дорожньо-транспортна пригода); Взяти контакти свідків , як зможуть підтвердити обставини пригоди;

, як зможуть підтвердити обставини пригоди; Зробити фото та відео ями у прив’язці до локації, фото пошкоджень авто, скласти схему;

у прив’язці до локації, фото пошкоджень авто, скласти схему; Отримати довідку від поліції про ДТП з вказанням усіх обставин пригоди;

з вказанням усіх обставин пригоди; Вимагати від поліції скласти адміністративний протокол на керівника дорожньо-експлуатаційного управління, яке утримує ділянку, де трапилася пригода (за ч.4 ст. 140 КУпАП).

скласти адміністративний протокол на керівника дорожньо-експлуатаційного управління, яке утримує ділянку, де трапилася пригода (за ч.4 ст. 140 КУпАП). Оцінити вартість ремонту машини ;

; Після отримання у суді постанови про притягнення до адмінвідповідальності представника шляховиків, звертатись до нього з проханням відшкодувати збитки у досудовому порядку;

про притягнення до адмінвідповідальності представника шляховиків, звертатись до нього з проханням відшкодувати збитки у досудовому порядку; У випадку відмови подавати позов до суду про примусове стягнення збитків.

Важливий момент: теоретично компенсація цілком можлива, але в реальності виграти суд - не така проста процедура. Дуже бажано запастись доказами і документальними підтвердженнями того, що:

саме дефект дороги став причиною пошкодження;

у водія не було змоги вчасно помітити вибоїну чи іншу нерівність;

у водія з об’єктивних причин не було технічної можливості оминути вибоїну;

водій рухався з невеликою швидкістю;

автомобіль на момент аварії був справним.

Що станеться, якщо влетіти у яму?

Найчастіше при неакуратній зустрічі з ямою ми відчуваємо важкий удар. Але наслідки його бувають різні, і залежать від швидкості, глибини та довжини (вздовж напрямку руху) вибоїни:

Знищені шини . Колеса страждають у першу чергу, причому часто обидва - і переднє і заднє: пошкодження каркасу шини з втратою геометрії (через деякий час), розрубана боковина, миттєва втрата тиску. Шину доведеться замінити, причому бажано попарно на одній осі;

. Колеса страждають у першу чергу, причому часто обидва - і переднє і заднє: пошкодження каркасу шини з втратою геометрії (через деякий час), розрубана боковина, миттєва втрата тиску. Шину доведеться замінити, причому бажано попарно на одній осі; Зіпсований диск . Не кожен колісний диск подарує водієві жорсткий удар - у сталевого зминається обід, у литого можуть просто відвалитись фрагменти, не говорячи вже про такі дрібниці, як "вісімка". І якщо сталеве колесо можна виправити, то ремонтувати легкосплавне забороняє українське законодавство (ДСтУ і ПДР);

. Не кожен колісний диск подарує водієві жорсткий удар - у сталевого зминається обід, у литого можуть просто відвалитись фрагменти, не говорячи вже про такі дрібниці, як "вісімка". І якщо сталеве колесо можна виправити, то ремонтувати легкосплавне забороняє українське законодавство (ДСтУ і ПДР); Зруйнована підвіска . Жорсткий удар може не тільки розвалити колесо, а й вирвати кульову опору підвіски, деформувати важіль, скоротити життя підшипникам маточини;

. Жорсткий удар може не тільки розвалити колесо, а й вирвати кульову опору підвіски, деформувати важіль, скоротити життя підшипникам маточини; Втрата контролю над машиною. При найгіршому розвитку подій (велика швидкість, втрата тиску у шині, руйнація деталей підвіски) водій може втратити контроль на ситуацією - так що авто зійде з заданої траєкторії і вилетить з дороги або на зустрічну смугу.

Майте на увазі, що неприємні (м’яко кажучи) наслідки контакту з вибоїною чи хвилею іноді проявляються не відразу. Тому в будь-якому випадку відразу після такої події треба знизити швидкість і прислухатись до авто; власне, про наступний алгоритм дій ми поговоримо нижче.

Як правильно проїхати вибоїну

Дуже часто об’їхати яму не можна - або можна, але це буде більш небезпечно, аніж в’їхати у неї. Щоб зробити зустріч з нерівностями максимально безпечною і комфортною, треба діяти так:

Для більшого запасу часу і відстані на підозрілій ділянці дороги тримайте якомога нижчу швидкість і більшу дистанцію до переднього авто. Знижуйте швидкість, як тільки побачите вибоїни чи хвилі - бажано плавно, і без різкого гальмування на самій ямі. Тримайте кермо міцно - щоб авто не "вирвало" з траєкторії. Тримайте передні колеса у положенні прямо в момент їх зустрічі з вибоїною, інакше ризик пошкодити щось збільшується. Не маневруйте різко - об’їзд можливий лише якщо ви переконані, що ані ззаду, ані спереду немає транспорту, з яким можливе зіткнення.

Фото: поки шляховики не завершать весінный ремонт, їздити без запаски не можна (freepik.com)

Чого не можна робити на вибоїнах

Слід визнати, що більшість водіїв не зовсім готові до руху шляхами з критично небезпечно пошкодженнями. Через що своїми діями тільки погіршують наслідки.

Отже, коли ви бачите пошкоджений асфальт перед капотом, неможна:

В’їжджати у яму з затиснутими гальмами. Намагайтесь не гальмувати різко просто перед ямою. За метр-два до перешкоди треба відпустити педаль, щоб пружини підвіски розправилися, а колеса обертались вільно;

В’їжджати у яму з повернутими вбік передніми колесами;

Викручувати кермо в останній момент - різкий маневр, та ще й на швидкості, та ще й при натиснутій гальмівній педалі - може призвести до втрати контролю над авто;

Ігнорувати можливі пошкодження - навіть невеликий удар може скоротити ресурс вузлів, а то й провокувати аварійну поламку у найближчий час. Після жорсткого удару колеса і ходову треба оглянути.

А головне, чого не можна робити водієві в період, коли тільки нещодавно зійшов сніг (прихопивши з собою, як водиться, трохи асфальту) - це їхати на високій швидкості по завідомо розбитій ділянці.

Влетів у яму - що робити

Огляньте авто одразу: перевірте шини, диски, підвіску, чи немає витоків рідин;

перевірте шини, диски, підвіску, чи немає витоків рідин; Зверніться до СТО навіть якщо пошкодження здається дрібним - приховані дефекти можуть проявитися пізніше;

навіть якщо пошкодження здається дрібним - приховані дефекти можуть проявитися пізніше; Зберігайте чеки на діагностику і ремонт - вони стануть доказом у суді чи при зверненні до страхової. Якщо є змога, отримайте на СТО максимально детальне наряд-замовлення за підсумками вашого звернення.

Як уберегти машину на поганій дорозі

Тримайте тиск у шинах, рекомендований виробником. Недокачані чи перекачані колеса гірше витримують удари;

Забудьте про рух на звичній швидкості. Дорогами, де часто трапляються розбити ділянки, треба їхати повільно;

Використовуйте колеса з високим профілем гуми, якщо часто їздите по проблемних дорогах;

Слідкуйте за підвіскою - вчасна заміна амортизаторів і підтримання всіх шарнірів у порядку (без люфтів) знижує ризик критичних поломок.

Як наголошує насамкінець столичний адвокат Євген Буліменко, водієві під час руху дорогою з великою кількістю дефектів краще не покладатись цілком на майбутню компенсацію. Не менш важливо бути акуратним, вести машину на помірній швидкості і з подвоєною увагою.