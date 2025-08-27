ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Mercedes-Benz вирішив швидко продати усі акції компанії Nissan: у чому причина

Середа 27 серпня 2025 15:28
UA EN RU
Mercedes-Benz вирішив швидко продати усі акції компанії Nissan: у чому причина Фото: Mercedes-Benz вирішив швидко продати усі акції компанії Nissan (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz продала свою 3,8-відсоткову частку в Nissan за 325 млн доларів. Після цього акції Nissan впали приблизно на шість відсотків, наблизившись до свого найгіршого показника за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що попит перевищив пропозицію. Незважаючи на це, якщо вірити аналітикам, інвестори скептично ставляться до можливості "оздоровлення" Nissan, яка страждає на обвал продажів на ключових ринках – у США та Китаї.

За підсумками другого кварталу 2025 року японська компанія зафіксувала збитки у розмірі 535 млн доларів. У липні новий гендиректор Nissan Іван Еспіноза заявив, що компанія все ще перебуває на ранній стадії відновлення, але наголосив, що якогось прогресу вже досягнуто.

У квітні він представив план реструктуризації бізнесу в умовах безпрецедентної для Nissan кризи. Серед озвучених заходів – скорочення виробничих потужностей у всьому світі з 3,5 млн до 2,5 млн автомобілів на рік та закриття семи із 17 заводів до 2027 року.

Криза у Nissan

Раніше повідомлялось, що Nissan скоротить приблизно кожного сьомого працівника, і це при тому, що в листопаді минулого року вже позбулися дев'яти тисяч людей через погіршення фінансових результатів.

Новий менеджмент Nissan вважає, що автовиробнику вдасться залишитись на плаву навіть без партнерства з прямими конкурентами. Однак для цього потрібно негайно скоротити витрати та припинити витрачати ресурси марно.

Nissan навіть готовий продати історичну штаб-квартиру у Японії через борги. Компанія розглядає можливість позбавлення активу в рамках реструктуризації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Nissan Mercedes Автомобільний ринок
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили