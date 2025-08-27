Mercedes-Benz вирішив швидко продати усі акції компанії Nissan: у чому причина

Компанія Mercedes-Benz продала свою 3,8-відсоткову частку в Nissan за 325 млн доларів. Після цього акції Nissan впали приблизно на шість відсотків, наблизившись до свого найгіршого показника за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що попит перевищив пропозицію. Незважаючи на це, якщо вірити аналітикам, інвестори скептично ставляться до можливості "оздоровлення" Nissan, яка страждає на обвал продажів на ключових ринках – у США та Китаї.

За підсумками другого кварталу 2025 року японська компанія зафіксувала збитки у розмірі 535 млн доларів. У липні новий гендиректор Nissan Іван Еспіноза заявив, що компанія все ще перебуває на ранній стадії відновлення, але наголосив, що якогось прогресу вже досягнуто.

У квітні він представив план реструктуризації бізнесу в умовах безпрецедентної для Nissan кризи. Серед озвучених заходів – скорочення виробничих потужностей у всьому світі з 3,5 млн до 2,5 млн автомобілів на рік та закриття семи із 17 заводів до 2027 року.