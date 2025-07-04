Mercedes-Benz показал роскошный электрический минивэн: подробности о новинке

Пассажирские версии новых моделей будут называться Mercedes-Benz VLE и Mercedes-Benz VLS. Очевидно, что маркетологи марки проводят параллели с традиционными легковыми авто E-Class и S-Class.

Разница между Mercedes-Benz VLE и VLS

Так, минивэн VLE будет вмещать до восьми человек и подойдет на роль транспорта для семьи или активного отдыха, а также будет уместен как бизнес-шаттл. Mercedes-Benz VLS, как заявляет производитель, создаст свой уникальный сегмент в классе люкс. То есть речь идет о роскошной топ-версии с богатым салоном, как любят в Китае.

Испытания электромобилей

Пока же два более простых минивэна Mercedes-Benz VLE в глухом камуфляже преодолели 1090 км по маршруту от Штутгарта до Рима. Заявлено, что для этого им понадобилось 13 часов и две подзарядки по 15 минут каждая. Дорожные условия были разными: от немецких автобанов и альпийских горных серпантинов до узких улиц итальянских городов.

В последнем случае испытатели особо отметили подруливающие задние колеса, которые обеспечили большому автомобилю отличную маневренность. Во время пробега наблюдался существенный перепад температур: от 11 градусов в Штутгарте до 33 градусов в Риме.

Первые серийные машины перспективного семейства на платформе Van.EA должны появиться уже в следующем году. Эта гамма станет глобальной, ведь самые богатые версии выйдут на рынки США, Канады и Китая. Нынешний электромобиль Mercedes-Benz EQV будет снят с производства, но бензиновые и дизельные модели Vito/V-Class останутся.