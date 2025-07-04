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Mercedes-Benz показал роскошный электрический минивэн: подробности о новинке

Пятница 04 июля 2025 15:19
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Mercedes-Benz показал роскошный электрический минивэн: подробности о новинке Фото: Mercedes-Benz показал роскошный электрический минивэн (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes-Benz готовится к официальному дебюту семейства электрических фургонов и минивэнов. Дорожные испытания в самом разгаре: например, на днях состоялся пробег закамуфлированных электромобилей из Германии в Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Пассажирские версии новых моделей будут называться Mercedes-Benz VLE и Mercedes-Benz VLS. Очевидно, что маркетологи марки проводят параллели с традиционными легковыми авто E-Class и S-Class.

Разница между Mercedes-Benz VLE и VLS

Так, минивэн VLE будет вмещать до восьми человек и подойдет на роль транспорта для семьи или активного отдыха, а также будет уместен как бизнес-шаттл. Mercedes-Benz VLS, как заявляет производитель, создаст свой уникальный сегмент в классе люкс. То есть речь идет о роскошной топ-версии с богатым салоном, как любят в Китае.

Mercedes-Benz показал роскошный электрический минивэн: подробности о новинке

Испытания электромобилей

Пока же два более простых минивэна Mercedes-Benz VLE в глухом камуфляже преодолели 1090 км по маршруту от Штутгарта до Рима. Заявлено, что для этого им понадобилось 13 часов и две подзарядки по 15 минут каждая. Дорожные условия были разными: от немецких автобанов и альпийских горных серпантинов до узких улиц итальянских городов.

Mercedes-Benz показал роскошный электрический минивэн: подробности о новинке

В последнем случае испытатели особо отметили подруливающие задние колеса, которые обеспечили большому автомобилю отличную маневренность. Во время пробега наблюдался существенный перепад температур: от 11 градусов в Штутгарте до 33 градусов в Риме.

Первые серийные машины перспективного семейства на платформе Van.EA должны появиться уже в следующем году. Эта гамма станет глобальной, ведь самые богатые версии выйдут на рынки США, Канады и Китая. Нынешний электромобиль Mercedes-Benz EQV будет снят с производства, но бензиновые и дизельные модели Vito/V-Class останутся.

Mercedes-Benz показал роскошный электрический минивэн: подробности о новинке

Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz G-Class получит яркую лимитированную версию. Новая лимитированная серия G 63 Collector's Edition разработана индийским подразделением Mercedes-Benz специально для индийского рынка.

Также ранее компания Brabus представила пикап XLP 800 Adventure стоимостью 900 тысяч евро. Автомобиль базируется на Mercedes-AMG G 63 и использует шасси с бортовыми редукторами собственной разработки.

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Mercedes Электромобили Автомобильный рынок
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