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Mercedes-Benz показав розкішний електричний мінівен: подробиці про новинку

П'ятниця 04 липня 2025 15:19
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Mercedes-Benz показав розкішний електричний мінівен: подробиці про новинку Фото: Mercedes-Benz показав розкішний електричний мінівен (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz готується до офіційного дебюту родини електричних фургонів і мінівенів. Дорожні випробування в самому розпалі: наприклад, днями відбувся пробіг закамуфльованих електромобілів з Німеччини до Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Пасажирські версії нових моделей будуть називатися Mercedes-Benz VLE та Mercedes-Benz VLS. Очевидно, що маркетологи марки проводять паралелі з традиційними легковими авто E-Class та S-Class.

Різниця між Mercedes-Benz VLE та VLS

Так, мінівен VLE вміщатиме до восьми осіб і підійде на роль транспорту для сім'ї або активного відпочинку, а також буде доречний як бізнес-шатл. Mercedes-Benz VLS, як заявляє виробник, створить свій унікальний сегмент у класі люкс. Тобто мова йде про розкішну топ-версію з багатим салоном, як люблять у Китаї.

Mercedes-Benz показав розкішний електричний мінівен: подробиці про новинку

Випробування електромобілів

А поки два простіші мінівени Mercedes-Benz VLE у глухому камуфляжі подолали 1090 км за маршрутом від Штутгарта до Риму. Заявлено, що для цього їм знадобилося 13 годин та дві підзарядки по 15 хвилин кожна. Дорожні умови були різними: від німецьких автобанів і альпійських гірських серпантинів до вузьких вулиць італійських міст.

Mercedes-Benz показав розкішний електричний мінівен: подробиці про новинку

В останньому випадку випробувачі особливо відзначили задні колеса, що підрулюють, які забезпечили великому автомобілю відмінну маневреність. Під час пробігу спостерігався суттєвий перепад температур: від 11 градусів у Штутгарті до 33 градусів у Римі.

Перші серійні машини перспективної родини на платформі Van.EA мають з'явитися вже наступного року. Ця гама стане глобальною, адже найбагатші версії вийдуть на ринки США, Канади та Китаю. Нинішній електромобіль Mercedes-Benz EQV буде знятий з виробництва, але бензинові та дизельні моделі Vito/V-Class залишаться.

Mercedes-Benz показав розкішний електричний мінівен: подробиці про новинку

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Mercedes-Benz G-Class отримає яскраву лімітовану версію. Нова лімітована серія G 63 Collector's Edition розроблена індійським підрозділом Mercedes-Benz спеціально для індійського ринку.

Також раніше компанія Brabus представила пікап XLP 800 Adventure вартістю 900 тисяч євро. Автомобіль базується на Mercedes-AMG G 63 та використовує шасі з бортовими редукторами власної розробки.

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Mercedes Електромобілі Автомобільний ринок
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