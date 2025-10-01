RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Mazda начала продажи нового электрического кроссовера: вот как он выглядит

Фото: Mazda начала продажи нового электрического кроссовера (media.mazda.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mazda начала продавать в Китае новый кроссовер EZ-60. Эта модель была анонсирована еще несколько месяцев назад, ее выпуск налажен на заводе совместного предприятия Mazda и китайской Changan Automobile.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Отмечается, что EZ-60 построена на платформе Changan. Новый кроссовер выпускают в чисто электрической и гибридной модификациях. В обоих случаях ведущими являются задние колеса.

Сугубо электрический EZ-60 оснащен тяговым мотором мощностью 255 л.с. и батареей емкостью 78 кВт*ч. Заявленный запас хода на одном полном заряде - до 600 км.

Последовательный гибрид имеет такой же электромотор, но уменьшенную батарею емкостью 31,7 кВт*ч и 1,5-литровый атмосферный бензиновый ДВС, который не связан с колесами, а используется для подзарядки аккумуляторов.

В Mazda уже сообщили, что новинку сделают глобальной моделью - из Китая ее будут поставлять, в частности, в Северную Америку и страны Евросоюза.

 

Напомним, ранее Mazda представила свою новую "Стратегию экономичного использования активов", направленную на повышение эффективности производства и сокращение расходов благодаря стратегическим партнерствам. В рамках стратегии также раскрыли первые подробности о новом Mazda СХ-5.

Читайте РБК-Украина в Google News
MazdaАвтомобильный рынок