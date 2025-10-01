ua en ru
Mazda розпочала продажі нового електричного кросовера: ось як він виглядає

Середа 01 жовтня 2025 15:31
Mazda розпочала продажі нового електричного кросовера: ось як він виглядає Фото: Mazda розпочала продажі нового електричного кросовера (media.mazda.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mazda почала продавати у Китаї новий кросовер EZ-60. Ця модель була анонсована ще кілька місяців тому, її випуск налагоджений на заводі спільного підприємства Mazda та китайської Changan Automobile.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Зазначається, що EZ-60 побудована на платформі Changan. Новий кросовер випускають у суто електричній та гібридній модифікаціях. В обох випадках ведучими є задні колеса.

Mazda розпочала продажі нового електричного кросовера: ось як він виглядає

Суто електричний EZ-60 оснащений тяговим мотором потужністю 255 к.с. та батареєю ємністю 78 кВт*год. Заявлений запас ходу однією повному заряді – до 600 км.

Послідовний гібрид має такий же електромотор, але зменшену батарею ємністю 31,7 кВт*год та 1,5-літровий атмосферний бензиновий ДВЗ, який не пов'язаний із колесами, а використовується для підзарядки акумуляторів.

Mazda розпочала продажі нового електричного кросовера: ось як він виглядає

У Mazda вже повідомили, що новинку зроблять глобальною моделлю – з Китаю її постачатимуть, зокрема, до Північної Америки та країн Євросоюзу.

Mazda розпочала продажі нового електричного кросовера: ось як він виглядає

Нагадаємо, раніше Mazda представила свою нову "Стратегію економічного використання активів", спрямовану на підвищення ефективності виробництва та скорочення витрат завдяки стратегічним партнерствам. У рамках стратегії також розкрили перші подробиці про новий Mazda СХ-5.

