Mazda розпочала продажі нового електричного кросовера: ось як він виглядає
Компанія Mazda почала продавати у Китаї новий кросовер EZ-60. Ця модель була анонсована ще кілька місяців тому, її випуск налагоджений на заводі спільного підприємства Mazda та китайської Changan Automobile.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.
Зазначається, що EZ-60 побудована на платформі Changan. Новий кросовер випускають у суто електричній та гібридній модифікаціях. В обох випадках ведучими є задні колеса.
Суто електричний EZ-60 оснащений тяговим мотором потужністю 255 к.с. та батареєю ємністю 78 кВт*год. Заявлений запас ходу однією повному заряді – до 600 км.
Послідовний гібрид має такий же електромотор, але зменшену батарею ємністю 31,7 кВт*год та 1,5-літровий атмосферний бензиновий ДВЗ, який не пов'язаний із колесами, а використовується для підзарядки акумуляторів.
У Mazda вже повідомили, що новинку зроблять глобальною моделлю – з Китаю її постачатимуть, зокрема, до Північної Америки та країн Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше Mazda представила свою нову "Стратегію економічного використання активів", спрямовану на підвищення ефективності виробництва та скорочення витрат завдяки стратегічним партнерствам. У рамках стратегії також розкрили перші подробиці про новий Mazda СХ-5.