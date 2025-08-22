ua en ru
Машину затопило: 5 шагов, чтобы спасти авто после сильного дождя

Пятница 22 августа 2025 18:00
UA EN RU
Машину затопило: 5 шагов, чтобы спасти авто после сильного дождя Фото: климатические изменения приводят к тому, что машину может затопить даже в центре цивилизации (gettyimage.com)
Автор: Игорь Широкун

Как можно понять из лент новостей, от затопления не застрахованы даже украинские автовладельцы - при том что тайфунов и цунами у нас, к счастью, не бывает. Что делать с машиной, которая пережила погружение в грязный поток?

О простом алгоритме важных действий с машиной, которая пережила затопление, читайте в материале РБК-Украина.

Откуда берутся потопы

Связанные с осадками стихийные бедствия, в частности потопы, становятся все более частыми из-за изменения климата. В Украине такие ситуации случаются не только в горных регионах, но и в городах, где ливневая канализация не справляется с нагрузкой.

Однако, если ваша машина оказалась в воде - не паникуйте. Главное - действовать быстро, осторожно и с пониманием процесса.

Не запускайте двигатель

Это главное правило. Если вода попала в воздухозаборник и фильтр, запуск двигателя может вызвать гидроудар. Когда вода вместо воздуха попадает в цилиндры, это приводит к серьезным повреждениям - как минимум деталей цилиндро-поршневой группы, а то и блока цилиндров и его головки.

Последствия гидроудара:

  • Изогнутые шатуны
  • Поврежденные поршни
  • Повреждение блока цилиндров
  • Иногда целесообразной будет полная замена двигателя, а не его ремонт

Машину затопило: 5 шагов, чтобы спасти авто после сильного дождяФото: после затопления автомобилю нужно уделить немало времени и средств (unsplash.com)

Задокументируйте и сообщите страховой компании

Перед любыми действиями - сделайте фото или видео:

  • Внешний вид авто
  • Уровень воды в салоне
  • Повреждения электроники, обивки, багажника

Это может понадобиться, чтобы при устранении последствий мастера могли увидеть, куда именно попадала вода. Это важно, чтобы в машине не осталось скрытой угрозы, своего рода мины замедленного действия в виде очагов коррозии - например, в проводке и электронных блоках.

Также фото (видео) могут понадобиться для страховой компании, если у вас есть полис КАСКО и будет желание потребовать возмещения.

Техническая диагностика

Обратитесь в СТО, которая имеет опыт работы с такими глобальными повреждениями как последствия затопления. Важно проверить:

  • Двигатель - на наличие воды в масле и фильтрах, а главное - во впускном тракте;
  • Электронику - блоки управления, датчики, проводку;
  • Тормозную систему - особенно если авто стояло в воде несколько часов;
  • Салон. Плесень, запах болота и повреждения обивки могут проявиться не сразу, а через несколько дней. Но если среагировать сразу, этих сюрпризов можно будет избежать.

Понятно, что придется произвести замену фильтров, масел, тормозной и возможно - охлаждающей жидкости

Сушка и очистка

Под ковром, под мягкой и жесткой обивкой обычно остается влага - и качественно убрать ее откуда-то можно только после демонтажа. В целом это длительный процесс, который включает:

  • Демонтаж сидений, ковриков, обшивки
  • Использование осушителей воздуха, вентиляторов. Если повезет, может помочь солнце и легкий ветерок, но нужна будет площадка, где можно оставить открытую машину на длительное время.
  • Обработку антисептиками и средствами против плесени

Ремонт или утилизация

После диагностики станет понятно, стоит ли ремонтировать авто. Если повреждения критические - рассмотрите варианты:

  • Продажа на запчасти
  • Утилизация через специализированные компании
  • Получение страховой компенсации (если предусмотрено)

Чтобы не попасть в потоп

Если в будущем быть более предусмотрительным, вполне реально обезопасить свою машину от нежелательных ванн.

- Паркуйте авто на возвышенности или в хорошо оборудованных стоянках;

- Не рискуйте на затопленных улицах. Увидев впереди глубокие лужи, ищите надежное место для парковки и ждите, пока вода уйдет;

- Рассмотрите расширенное страхование, которое покрывает стихийные бедствия;

- Установите GPS-трекер с датчиком влажности (некоторые модели предупреждают о затоплении) - это понадобится, если вы оставляете машину надолго вне поля видимости.

Самое главное

Автомобиль после потопа - это не всегда приговор. Если действовать быстро, грамотно и с поддержкой специалистов (хотя бы в телефонном режиме), можно сохранить транспортное средство или получить компенсацию. Главное - не запускать двигатель и вовремя провести полную диагностику.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, что надо проверить в машине перед дальней дорогой.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.

