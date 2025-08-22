Машину затопило: 5 кроків, щоб врятувати авто після сильного дощу

Як можна зрозуміти з стрічок новин, від затоплення не застраховані навіть українські автовласники – при тому що тайфунів і цунамі у нас, на щастя, не буває. Що робити з машиною, яка пережила занурення у брудний потік?

Про простий алгоритм важливих дій з машиною, яка пережила затоплення, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Звідки беруться потопи

Пов’язані з опадами стихійні лиха, зокрема потопи, стають дедалі частішими через зміну клімату. В Україні такі ситуації трапляються не лише в гірських регіонах, а й у містах, де зливова каналізація не справляється з навантаженням.

Проте, якщо ваша автівка опинилася у воді - не панікуйте. Головне - діяти швидко, обережно та з розумінням процесу.

Не запускайте двигун

Це головне правило. Якщо вода потрапила у повітрозабірник і фільтр, запуск двигуна може спричинити гідроудар. Коли вода замість повітря потрапляє в циліндри, це призводить до серйозних пошкоджень – як мінімум деталей циліндро-поршневої групи, а то й блока циліндрів і її головки.

Наслідки гідроудару:

Зігнуті шатуни

Пошкоджені поршні

Пошкодження блока циліндрів

Іноді доцільною буде повна заміна двигуна, а не його ремонт

Фото: після затоплення автомобілю потрібно приділити чимало часу і коштів (unsplash.com)

Задокументуйте і повідомте страхову компанію

Перед будь-якими діями - зробіть фото чи відео:

Зовнішній вигляд авто

Рівень води в салоні

Пошкодження електроніки, оббивки, багажника

Це може знадобитись, щоб при усуненні наслідків майстри могли побачити, куди саме потрапляла вода. Це важливо, щоб в машині не залишилось прихованої загрози, свого роду міни сповільненої дії у вигляді осередків корозії – наприклад, у проводці та електронних блоках.

Також фото (відео) можуть знадобитись для страхової компанії, якщо у вас є поліс КАСКО і буде бажання затребувати відшкодування.

Технічна діагностика

Зверніться до СТО, яка має досвід роботи з такими глобальними пошкодженнями як наслідки затоплення. Важливо перевірити:

Двигун - на наявність води в маслі і фільтрах, а головне – у впускному тракті;

Електроніку - блоки управління, датчики, проводку;

Гальмівну систему - особливо якщо авто стояло у воді кілька годин;

Салон. Пліснява, запах болота та пошкодження оббивки можуть проявитись не відразу, а за кілька днів. Але якщо зреагувати відразу, цих сюрпризів можна буде уникнути.

Зрозуміло, що доведеться зробити заміну фільтрів, мастил, гальмівної та можливо – охолоджувальної рідини

Сушіння та очищення

Під килимом, під м’якою та жорсткою оббивкою зазвичай залишається волога - і якісно прибрати її звідки можна тільки після демонтажу. В цілому це тривалий процес, який включає:

Демонтаж сидінь, килимків, обшивки

Використання осушувачів повітря, вентиляторів. Якщо пощастить, може допомогти сонце і легкий вітерець, але потрібен буде майданчик, де можна залишити відкриту машину на тривалий час.

Обробку антисептиками та засобами проти плісняви

Ремонт чи утилізація

Після діагностики стане зрозуміло, чи варто ремонтувати авто. Якщо пошкодження критичні - розгляньте варіанти:

Продаж на запчастини

Утилізація через спеціалізовані компанії

Отримання страхової компенсації (якщо передбачено)

Щоб не потрапити у потоп

Якщо у майбутньому бути більш завбаличивим, цілком реально убезпечити свою машину від небажаних ван.

- Паркуйте авто на височині або в добре обладнаних стоянках;

- Не ризикуйте на затоплених вулицях. Побачивши попереду глибокі калюжі, шукайте надійне місце для паркування і чекайте, поки вода піде;

- Розгляньте розширене страхування, яке покриває стихійні лиха;

- Встановіть GPS-трекер з датчиком вологості (деякі моделі попереджають про затоплення) – це знадобиться, якщо ви залишаєте машину надовго поза полем видимості.

Найголовніше

Автомобіль після потопу - це не завжди вирок. Якщо діяти швидко, грамотно та з підтримкою фахівців (хоча б у телефонному режимі), можна зберегти транспортний засіб або отримати компенсацію. Головне - не запускати двигун та вчасно провести повну діагностику.