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Летняя жара портит шины: три угрозы, о которых забывают водители

Четверг 19 июня 2025 19:00
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Летняя жара портит шины: три угрозы, о которых забывают водители Фото: летняя погода дополнительно нагружает шины автомобиля, и водителям надо учитывать это (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Шины - один из самых слабых компонентов автомобиля, поэтому среди водителей есть опасения, что солнце и жара портят нашу драгоценную резину так же, как и разбитая дорога. Действительно ли колеса нуждаются летом в особом внимании?

О трех угрозах автомобильным шинам в летний период читайте в материале РБК-Украина.

Давление в шинах в жару

Да, когда температура шин повышается, растет и давление внутри них. Но этот рост незначительный, примерно 0,1 атмосферы на каждые +10 градусов C. То есть если температура воздуха на 10 -15 градусов выше нормы, давление возрастает лишь на 0,1 - 0,15 атмосферы. Это всерьез не отражается на управляемости и состоянии шин.

А вот недостаточное давление в шинах гораздо опаснее. Боковые части больше прогибаются, каркас сильнее нагревается во время движения, и внутренние слои покрышки начинают разрушаться. Шина теряет форму и после нескольких сотен километров совсем выходит из строя.

Поэтому не стоит снижать давление в шинах в жару, опасаясь чрезмерных значений и потери герметичности. Вечером или ночью воздух остынет, а давление останется пониженным, что приведет к чрезмерному перегреву шины во время езды.

Горячий асфальт

Довольно распространенное среди водителей мнение: мол, раскаленный на солнце асфальт передает свое тепло шинам и беспощадно греет их. Из-за чего они взрываются.

Мягко говоря, это преувеличение. Исследования шинных компаний показывают, что существенного дополнительного нагрева шины в таких условиях движения не получают.

Ведь каждая точка протектора находится в контакте с асфальтом не много времени, а кроме того, протектор довольно эффективно охлаждается при вращении колеса. Поэтому никакой особой коррекции при движении по горячему асфальту шины не требуют.

Летняя жара портит шины: три угрозы, о которых забывают водители

Фото: летом шины нагреваются больше от движения чем от горячего асфальта (unsplash.com)

Ультрафиолет и резина

Еще один сугубо летний фактор, который пугает неравнодушных автовладельцев: яркий солнечный свет, на котором подолгу остаются летом наши машины.

И действительно, если мы прячем от летнего солнца зимние шины во время их отдыха, то не будет ли вреда от солнца летним покрышкам?

Не будет. В составе современной резины есть специальные добавки, которые замедляют ее старение от ультрафиолета. Кроме того, этот спектр в солнечном свете особенно активен в северных широтах планеты, к которым Украина не простирается.

А что касается зимних шин - да, они более уязвимы к ультрафиолету, потому что в их составе содержится больший процент натуральных веществ.

Вывод

Украина - не экваториальная Африка, наше лето таки достаточно умеренное по температуре. Поэтому современные покрышки не требуют особого подхода для успешной и безопасной эксплуатации даже в самую большую украинскую жару. Главное, что нужно делать - поддерживать в шинах давление, определенное производителем автомобиля.

Относительно колес и проходимости автомобиля в своих недавних публикациях мы рассказывали, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.

Также в наших публикациях недавно шла речь о том, каким образом самостоятельно провести диагностику двигателя своего авто.

Недавно мы делились информацией о том, когда следует регистрировать ГБО на автомобиле.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild, L`Automobile и Rosava.

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