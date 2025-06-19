Літня спека псує шини: три загрози, про які забувають водії
Шини - один з найслабкіших компонентів автомобіля, тож серед водіїв є побоювання, що сонце і спека псують нашу дорогоцінну гуму так само як і розбита дорога. Чи справді колеса потребують влітку особливої уваги?
Про три загрози автомобільним шинам в літній період читайте в матеріалі РБК-Україна.
Тиск у шинах в спеку
Так, коли температура шин підвищується, зростає і тиск усередині них. Але це зростання незначне, приблизно 0,1 атмосфери на кожні +10 градусів C. Тобто якщо температура повітря на 10 -15 градусів вища за норму, тиск зростає лише на 0,1 - 0,15 атмосфери. Це всерйоз не відбивається на керованості і стані шин.
А ось недостатній тиск у шинах набагато небезпечніший. Бокові частини більше прогинаються, каркас дужче нагрівається під час руху, і внутрішні шари покришки починають руйнуватись. Шина втрачає форму і після кількох сотень кілометрів зовсім виходить з ладу.
Тому не варто знижувати тиск у шинах в спеку, побоюючись надмірних значень і втрати герметичності. Увечері чи вночі повітря охолоне, а тиск залишиться зниженим, що призведе до надмірного перегріву шини під час їзди.
Гарячий асфальт
Доволі поширена серед водіїв думка: мовляв, розпечений на сонці асфальт передає своє тепло шинам і нещадно гріє їх. Через що вони вибухають.
М’яко кажучи, це перебільшення. Дослідження шинних компаній показують, що суттєвого додаткового нагріву шини в таких умовах руху не отримують.
Адже кожна точка протектора перебуває в контакті з асфальтом небагато часу, а крім того, протектор доволі ефективно охолоджується при обертанні колеса. Відтак ніякої особливої корекції при русі гарячим асфальтом шини не вимагають.
Фото: влітку шини нагріваються більше від руху аніж від гарячого асфальту (unsplash.com)
Ультрафіолет і гума
Ще один суто літній чинник, який лякає ретельних автовласників: яскраве сонячне світло, на якому подовгу залишаються влітку наші машини.
І справді, якщо ми ховаємо від літнього сонця зимові шини під час їхнього відпочинку, то чи не буде шкоди від сонця літнім?
Не буде. У складі сучасної гуми є спеціальні добавки, які уповільнюють її старіння від ультрафіолету. Крім того, цей спектр у сонячному світлі є особливо активним у північних широтах планети, до яких Україна не простягається.
А щодо зимових шин - так, вони більш вразливі до ультрафіолету, бо у їхньому складі міститься більший відсоток натуральних речовин.
Висновок
Україна - не екваторіальна Африка, наше літо таки достатньо помірне за температурою. Тож сучасні покришки не потребують особливого підходу для успішної і безпечної експлуатації навіть у найбільшу українську спеку. Головне, що треба робити - підтримувати в шинах тиск, визначений виробником автомобіля.
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При підготовці статті були використані матеріали Autobild, L`Automobile та Rosava.