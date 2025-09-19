RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку: вот как выглядит новинка

Фото: Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Lexus построила на основе брутального внедорожника концепт-кар Glam LX, который рассчитан на модников и бьюти-блогеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для этого кузов авто покрыли перламутровой пленкой нежно-розового оттенка. Логотип бренда спереди щедро покрыт кристаллами белого и розового цвета. Из стразов также выполнены шильдики на корме. Задние пятые двери заменены двумя дверями.

Что изменилось в салоне

Весь интерьер обшит белой и розовой кожей. Декоративные вставки выполнены из шелка и шерстяного текстиля. Кроме того, Lexus Glam LX дополнительно оборудован держателями для фена и других "горячих" приборов, а также боксом с охлаждением в центральной консоли для макияжных средств.

Столики на спинках передних сидений доработаны для проведения косметических процедур. В дверях появились специальные ниши с подсветкой для хранения женских сумочек.

Фишки багажника

В багажнике оборудован походный гардероб, оснащенный расширенной подсветкой. В нем также предусмотрены направляющие для вешалок, стеллажи для обуви и множество ящиков для хранения других вещей модного гардероба. На дверях также установлены зеркала с контурной подсветкой для нанесения макияжа.

Технических изменений не заявлено. Построенный в единственном экземпляре концепт Lexus Glam LX предназначен исключительно для маркетинговых целей и показа на соответствующих выставках и фестивалях.

 

Напомним, ранее японский автопроизводитель представил внедорожную версию своего нового Lexus GX. Инженеры увеличили машине клиренс и модернизировали обвес.

Автомобильный рынок