ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку: вот как выглядит новинка

Пятница 19 сентября 2025 20:45
UA EN RU
Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку: вот как выглядит новинка Фото: Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Lexus построила на основе брутального внедорожника концепт-кар Glam LX, который рассчитан на модников и бьюти-блогеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для этого кузов авто покрыли перламутровой пленкой нежно-розового оттенка. Логотип бренда спереди щедро покрыт кристаллами белого и розового цвета. Из стразов также выполнены шильдики на корме. Задние пятые двери заменены двумя дверями.

Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку: вот как выглядит новинка

Что изменилось в салоне

Весь интерьер обшит белой и розовой кожей. Декоративные вставки выполнены из шелка и шерстяного текстиля. Кроме того, Lexus Glam LX дополнительно оборудован держателями для фена и других "горячих" приборов, а также боксом с охлаждением в центральной консоли для макияжных средств.

Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку: вот как выглядит новинка

Столики на спинках передних сидений доработаны для проведения косметических процедур. В дверях появились специальные ниши с подсветкой для хранения женских сумочек.

Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку: вот как выглядит новинка

Фишки багажника

В багажнике оборудован походный гардероб, оснащенный расширенной подсветкой. В нем также предусмотрены направляющие для вешалок, стеллажи для обуви и множество ящиков для хранения других вещей модного гардероба. На дверях также установлены зеркала с контурной подсветкой для нанесения макияжа.

Технических изменений не заявлено. Построенный в единственном экземпляре концепт Lexus Glam LX предназначен исключительно для маркетинговых целей и показа на соответствующих выставках и фестивалях.

Lexus превратил роскошный внедорожник в гримерку: вот как выглядит новинка

Напомним, ранее японский автопроизводитель представил внедорожную версию своего нового Lexus GX. Инженеры увеличили машине клиренс и модернизировали обвес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город