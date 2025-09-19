ua en ru
Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку: ось як виглядає новинка

П'ятниця 19 вересня 2025 20:45
Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку: ось як виглядає новинка Фото: Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Lexus побудувала на основі брутального позашляховика концепт-кар Glam LX, який розрахований на модників та б'юті-блогерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Для цього кузов авто вкрили перламутровою плівкою ніжно-рожевого відтінку. Логотип бренду спереду щедро вкритий кристалами білого та рожевого кольору. Зі стразів також виконані шильдики на кормі. Задні п'яті двері замінені двома дверима.

Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку: ось як виглядає новинка

Що змінилось в салоні

Весь інтер'єр обшитий білою та рожевою шкірою. Декоративні вставки виконані з шовку та вовняного текстилю. Окрім того, Lexus Glam LX додатково обладнаний тримачами для фена та інших "гарячих" приладів, а також боксом з охолодженням в центральній консолі для макіяжних засобів.

Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку: ось як виглядає новинка

Столики на спинках передніх сидінь доопрацьовані для проведення косметичних процедур. У дверях з'явилися спеціальні ніші із підсвічуванням для зберігання жіночих сумочок.

Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку: ось як виглядає новинка

Фішки багажника

У багажнику обладнаний похідний гардероб, оснащений розширеним підсвічуванням. У ньому також передбачені направляючі для вішалок, стелажі для взуття та безліч ящиків для зберігання інших речей модного гардеробу. На дверях також встановлені дзеркала з контурним підсвічуванням для нанесення макіяжу.

Технічних змін не заявлено. Побудований в єдиному екземплярі концепт Lexus Glam LX призначений виключно для маркетингових цілей та показу на відповідних виставках та фестивалях.

Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку: ось як виглядає новинка

Нагадаємо, раніше японський автовиробник представив позашляхову версію свого нового Lexus GX. Інженери збільшили машині кліренс та модернізували обвіс.

