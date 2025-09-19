Lexus перетворив розкішний позашляховик на гримерку: ось як виглядає новинка

Компанія Lexus побудувала на основі брутального позашляховика концепт-кар Glam LX, який розрахований на модників та б'юті-блогерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Для цього кузов авто вкрили перламутровою плівкою ніжно-рожевого відтінку. Логотип бренду спереду щедро вкритий кристалами білого та рожевого кольору. Зі стразів також виконані шильдики на кормі. Задні п'яті двері замінені двома дверима.

Що змінилось в салоні

Весь інтер'єр обшитий білою та рожевою шкірою. Декоративні вставки виконані з шовку та вовняного текстилю. Окрім того, Lexus Glam LX додатково обладнаний тримачами для фена та інших "гарячих" приладів, а також боксом з охолодженням в центральній консолі для макіяжних засобів.

Столики на спинках передніх сидінь доопрацьовані для проведення косметичних процедур. У дверях з'явилися спеціальні ніші із підсвічуванням для зберігання жіночих сумочок.

Фішки багажника

У багажнику обладнаний похідний гардероб, оснащений розширеним підсвічуванням. У ньому також передбачені направляючі для вішалок, стелажі для взуття та безліч ящиків для зберігання інших речей модного гардеробу. На дверях також встановлені дзеркала з контурним підсвічуванням для нанесення макіяжу.

Технічних змін не заявлено. Побудований в єдиному екземплярі концепт Lexus Glam LX призначений виключно для маркетингових цілей та показу на відповідних виставках та фестивалях.