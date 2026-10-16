"Летучий" суперкар с ракетными технологиями: Tesla показала долгожданный Roadster

Трюки с вакуумом и реактивными соплами

Во время презентации автомобиль выехал на C-образную рампу, остановился параллельно земле, затем спрыгнул с вершины конструкции и завис в воздухе перед мягкой посадкой.

В водительском кресле во время трюка находился гуманоидный робот Optimus, однако все маневры выполнялись в полностью автоматическом запрограммированном режиме.

Для реализации таких каскадерских частей инженеры применили уникальные технологии.

Присоска под дном: система вентиляторов и заземления выкачивает воздух из-под днища машины, создавая мощную прижимную силу, удерживающую электрокар вверх ногами даже в неподвижном состоянии.

Ракетные двигатели от SpaceX: за мягкое приземление и прыжки отвечают маневровые холодногазовые сопла с электроприводами, которые производят микрокорректировки за доли секунды.

Серийное производство обновленного Tesla Roadster планируется начать в 2028 году.

Условия предзаказа и цены

Tesla уже открыла приём заявок на бронирование новинки. Базовый заказ требует первого взноса в размере 5000 долларов, а также дополнительных 45 000 долларов в течение первых 10 дней.

Со всем тем инновационные системы стабилизации и ускорения не входят в базовую комплектацию.

Какие пакеты доступны?

Пакет "Thrust" включает вакуумную систему прижима к земле и разгонные холодногазовые сопла. Его стоимость составляет дополнительные 245 000 долларов США.

Версия "Rocket" оснащается полноценной системой полета и будет доступна исключительно по специальным приглашениям от компании.