Кроссовер Toyota RAV4 лишили гибридной установки: подробности о новинке

Вторник 12 августа 2025 15:41
Кроссовер Toyota RAV4 лишили гибридной установки: подробности о новинке Фото: Toyota RAV4 лишили гибридной установки (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Новый кроссовер Toyota RAV4 на китайском рынке получит уникальную модификацию - силовую установку без гибридной составляющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Прошлой весной Toyota представила новое поколение своего мирового бестселлера. Автомобиль сохранил платформу TNGA-K, но получил другой кузов, более современный интерьер, а также широкий набор гибридных силовых установок.

Так, в Европе, Северной Америке и Японии новая Toyota RAV4 будет предложена только в бензоэлектрических версиях. Однако для того, чтобы сохранить звание самой популярной модели во всем мире, нужны и чисто бензиновые версии, и вот в сертификационной базе Китая действительно появился такой кроссовер.

С собственным именем

Сертифицированный автомобиль называется Toyota Wildlander, это имя с 2019 года использует совместное предприятие GAC-Toyota для несколько измененного RAV4. А новый Wildlander визуально отличается от глобальной Toyota RAV4 и вовсе лишь мелочами вроде другого декора. Колесная база у них одинаковая (2690 мм), а длина отличается на 5 мм: Wildlander имеет 4600 мм от бампера до бампера против 4595 мм у RAV4.

Что под капотом

Интересно, что в Китае будет доступна чисто бензиновая версия с атмосферным мотором на 2,0 литра мощностью 171 л.с. Подробностей о коробках передач и вариантах привода пока нет.

Официальный дебют нового кроссовера Toyota Wildlander должен состояться в ближайшие месяцы, а за ним, наверняка, последует и китайская Toyota RAV4, за которую отвечает совместное предприятие FAW-Toyota.

Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.

