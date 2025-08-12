ua en ru
Кросовер Toyota RAV4 позбавили гібридної установки: подробиці про новинку

Вівторок 12 серпня 2025 15:41
Кросовер Toyota RAV4 позбавили гібридної установки: подробиці про новинку Фото: Toyota RAV4 позбавили гібридної установки (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Новий кросовер Toyota RAV4 на китайському ринку отримає унікальну модифікацію – силову установку без гібридної складової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Минулої весни Toyota представила нове покоління свого світового бестселера. Автомобіль зберіг платформу TNGA-K, але отримав інший кузов, сучасніший інтер'єр, а також широкий набір гібридних силових установок.

Так, у Європі, Північній Америці та Японії нова Toyota RAV4 буде запропонована лише у бензоелектричних версіях. Однак для того, щоб зберегти звання найпопулярнішої моделі в усьому світі, потрібні і чисто бензинові версії, і ось в сертифікаційній базі Китаю справді з'явився такий кросовер.

З власним ім'ям

Сертифікований автомобіль називається Toyota Wildlander, це ім'я з 2019 року використовує спільне підприємство GAC-Toyota для дещо зміненого RAV4. А новий Wildlander візуально відрізняється від глобальної Toyota RAV4 і зовсім лише дрібницями на кшталт іншого декору. Колісна база у них однакова (2690 мм), а довжина відрізняється на 5 мм: Wildlander має 4600 мм від бампера до бампера проти 4595 мм у RAV4.

Що під капотом

Цікаво, що у Китаї буде доступна суто бензинова версія з атмосферним мотором на 2,0 літра потужністю 171 к.с. Подробиць про коробки передач та варіанти приводу поки що немає.

Офіційний дебют нового кросовера Toyota Wildlander має відбутися в найближчі місяці, а за ним, напевно, піде і китайська Toyota RAV4, за яку відповідає спільне підприємство FAW-Toyota.

Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.

