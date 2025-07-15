Кроссовер Kia Sorento обновили и добавили систем безопасности: вот как он выглядит

Кроссовер Kia Sorento с заводским индексом MQ4 выпускается с 2020 года. Перед новым модельным годом корейский автомобиль обновили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно статистике, в глобальном масштабе по итогам шести месяцев 2025-го в личном зачете марки кроссовер занял третью строчку - по всему миру было реализовано более 137 тысяч единиц.

Более того, сейчас Kia Sorento является самой популярной моделью всего корейского рынка: по данным уже местных СМИ, за полгода реализовано 51 529 шт.

Что изменилось

Внешность на этот раз почти не меняли, только для гибрида предусмотрены 19-дюймовые диски нового дизайна. Главная обновка внутри - новый приплюснутый руль. Кроме того, была расширена фоновая подсветка - она теперь охватывает и карманы в передних дверях.

Также изменился и состав комплектаций. Все исполнения Kia Sorento теперь имеют улучшенную систему удержания в полосе движения и систему контроля хвата руля. Также кроссовер получил цифровой ключ последнего поколения и сенсорные ручки дверей - электроника разблокирует двери, как только владелец коснется крошечной панели, встроенной в ручку.

Что под капотом

Вся техника прежняя. На домашнем рынке Kia Sorento предложен с бензиновой турбочетверкой на 2,5 л (281 л.с.) и турбодизелем на 2,2 л (194 л.с.). Силовая установка гибридного кроссовера включает бензиновый турбомотор на 1,6 л (180 л.с.) и электродвигатель (65 л.с.).

Машины только с ДВС комплектуются восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, гибрид работает с классическим шестиступенчатым "автоматом". Все модификации бывают с передним или полным приводом.