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Кросовер Kia Sorento оновили та додали систем безпеки: ось як він виглядає

Вівторок 15 липня 2025 15:35
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Кросовер Kia Sorento оновили та додали систем безпеки: ось як він виглядає Фото: Kia Sorento оновили та додали систем безпеки (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Kia Sorento із заводським індексом MQ4 випускається з 2020 року. Перед новим модельним роком корейський автомобіль оновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно зі статистикою, у глобальному масштабі за підсумками шести місяців 2025-го в особистому заліку марки кросовер зайняв третій рядок – по всьому світу було реалізовано понад 137 тисяч одиниць.

Більше того, зараз Kia Sorento є найпопулярнішою моделлю всього корейського ринку: за даними вже місцевих ЗМІ, за півроку реалізовано 51 529 шт.

Кросовер Kia Sorento оновили та додали систем безпеки: ось як він виглядає

Що змінилось

Зовнішність цього разу майже не змінювали, лише для гібрида передбачено 19-дюймові диски нового дизайну. Головна обновка всередині – нове плескате кермо. Крім того, було розширено фонове підсвічування – воно відтепер охоплює і кишені у передніх дверях.

Також змінився і склад комплектацій. Всі виконання Kia Sorento тепер мають покращену систему утримання у смузі руху та систему контролю хвату керма. Також кросовер отримав цифровий ключ останнього покоління та сенсорні ручки дверей – електроніка розблокує двері, як тільки власник торкнеться крихітної панелі, вбудованої в ручку.

Кросовер Kia Sorento оновили та додали систем безпеки: ось як він виглядає

Що під капотом

Вся техніка колишня. На домашньому ринку Kia Sorento запропонований з бензиновою турбочетвіркою на 2,5 л (281 к.с.) та турбодизелем на 2,2 л (194 к.с.). Силова установка гібридного кросовера включає бензиновий турбомотор на 1,6 л (180 к.с.) та електродвигун (65 к.с.).

Машини тільки з ДВЗ комплектуються восьмиступінчастою роботизованою коробкою з двома зчепленнями, гібрид працює з класичним шестиступінчастим "автоматом". Усі модифікації бувають з переднім чи повним приводом.

Кросовер Kia Sorento оновили та додали систем безпеки: ось як він виглядає

Раніше повідомлялось, що компанія Kia представила доступний кросовер під назвою Kia Carens Clavis, що розрахований на сім пасажирських місць.

Також нещодавно Kia представив новий доступний хетчбек з ефектним дизайном. Автомобіль Kia K4 прийшов на зміну Cerato, хоча поки що виробництво авто ведеться лише в Мексиці, а продають їх у Північній Америці та Австралії. Першим на ринок вийшов седан.

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Kia Автомобільний ринок
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