Шаг назад: электромобиль Fiat 500 превратили в гибрид и пообещали серийное производство

Новый Fiat 500 Hybrid - это один из тех редких случаев, когда машину, изначально разработанную как электромобиль, переделали в вариант с двигателем внутреннего сгорания.

Для этого модели значительно переработали днище и моторный отсек. Бензобак расположился под задним сиденьем, а спереди на подрамнике разместили силовой агрегат, который полностью позаимствован у предыдущей модели.

Как работает гибрид

Трехцилиндровому атмосферному мотору на 1,0 л семейства FireFly помогает 12-вольтовый стартер-генератор. Фактически он отвечает за работу системы старт-стоп, а в первые секунды разгона также помогает раскручивать коленчатый вал бензинового двигателя.

Причем пока заявлена лишь шестиступенчатая механическая коробка передач, для рычага которой в салоне оборудован отдельный подиум. Отдача силового агрегата пока не указана, но предыдущий Fiat 500 Hybrid с такой же техникой, выпускавшийся с 2020 по 2024 год, имел 70 л.с. и 92 Нм.

Как отличить гибрид от электромобиля

Внешне версия Hybrid отличается от электромобиля лишь деталями: в переднем бампере увеличено количество вентиляционных отверстий плюс под логотипом на носу появилась прорезь для обдува радиатора. Патрубок выпускной системы скрыт от глаз. По оснащению гибрид будет идентичным электромобилю: есть и виртуальные приборы, и медиасистема Uconnect 5, и комплекс электронных помощников.

Варианты типов кузова

Как и электромобиль, Fiat 500 Hybrid будет предложен с тремя типами кузова: обычный трехдверный хэтчбек, его версия с пометкой 3+1 (с одной задней дверью, открывающейся против хода), а также кабриолет со сдвижной крышей. Первой на рынок выйдет версия под названием Torino.

Итальянское происхождение невероятно важно для нынешних властей Италии, которые борются за возрождение автопрома и увеличение производства внутри страны. Серийный выпуск автомобилей Fiat 500 Hybrid начнется в ноябре.