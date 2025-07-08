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Шаг назад: электромобиль Fiat 500 превратили в гибрид и пообещали серийное производство

Вторник 08 июля 2025 15:54
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Шаг назад: электромобиль Fiat 500 превратили в гибрид и пообещали серийное производство Фото: электромобиль Fiat 500 превратили в гибрид (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Stellantis завершает работу над исправлением одного из своих самых масштабных просчетов последних лет. Новый Fiat 500 2020 года, спроектированный исключительно в формате электромобиля, потерпел фиаско. Поэтому в начале 2024 года была анонсирована разработка гибрида на его базе, теперь он представлен официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый Fiat 500 Hybrid - это один из тех редких случаев, когда машину, изначально разработанную как электромобиль, переделали в вариант с двигателем внутреннего сгорания.

Для этого модели значительно переработали днище и моторный отсек. Бензобак расположился под задним сиденьем, а спереди на подрамнике разместили силовой агрегат, который полностью позаимствован у предыдущей модели.

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Как работает гибрид

Трехцилиндровому атмосферному мотору на 1,0 л семейства FireFly помогает 12-вольтовый стартер-генератор. Фактически он отвечает за работу системы старт-стоп, а в первые секунды разгона также помогает раскручивать коленчатый вал бензинового двигателя.

Причем пока заявлена лишь шестиступенчатая механическая коробка передач, для рычага которой в салоне оборудован отдельный подиум. Отдача силового агрегата пока не указана, но предыдущий Fiat 500 Hybrid с такой же техникой, выпускавшийся с 2020 по 2024 год, имел 70 л.с. и 92 Нм.

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Как отличить гибрид от электромобиля

Внешне версия Hybrid отличается от электромобиля лишь деталями: в переднем бампере увеличено количество вентиляционных отверстий плюс под логотипом на носу появилась прорезь для обдува радиатора. Патрубок выпускной системы скрыт от глаз. По оснащению гибрид будет идентичным электромобилю: есть и виртуальные приборы, и медиасистема Uconnect 5, и комплекс электронных помощников.image (9)

Варианты типов кузова

Как и электромобиль, Fiat 500 Hybrid будет предложен с тремя типами кузова: обычный трехдверный хэтчбек, его версия с пометкой 3+1 (с одной задней дверью, открывающейся против хода), а также кабриолет со сдвижной крышей. Первой на рынок выйдет версия под названием Torino.

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Итальянское происхождение невероятно важно для нынешних властей Италии, которые борются за возрождение автопрома и увеличение производства внутри страны. Серийный выпуск автомобилей Fiat 500 Hybrid начнется в ноябре.

Напомним, ранее итальянский автопроизводитель официально представил электрический грузовик Fiat Tris. Интересно, что это первая трехколесная модель за всю 126-летнюю историю компании.

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