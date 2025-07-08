Крок назад: електромобіль Fiat 500 перетворили на гібрид та пообіцяли серійне виробництво

Stellantis завершує роботу над виправленням одного зі своїх наймасштабніших прорахунків останніх років. Новий Fiat 500 2020 року, спроектований виключно у форматі електромобіля, зазнав фіаско. Тому на початку 2024 року було анонсовано розробку гібрида на його базі, тепер він представлений офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий Fiat 500 Hybrid – це один із тих рідкісних випадків, коли машину, спочатку розроблену як електромобіль, переробили у варіант із двигуном внутрішнього згоряння.

Для цього моделі значно переробили днище та моторний відсік. Бензобак розташувався під заднім сидінням, а спереду на підрамнику розмістили силовий агрегат, який повністю запозичений у попередньої моделі.

Як працює гібрид

Трициліндровому атмосферному мотору на 1,0 л сімейства FireFly допомагає 12-вольтовий стартер-генератор. Фактично він відповідає за роботу системи старт-стоп, а в перші секунди розгону також допомагає розкручувати колінчастий вал бензинового двигуна.

Причому поки заявлено лише шестиступінчасту механічну коробку передач, для важеля якої в салоні обладнаний окремий подіум. Віддача силового агрегату поки не вказана, але попередній Fiat 500 Hybrid з такою самою технікою, що випускався з 2020 по 2024 рік, мав 70 к.с. та 92 Нм.

Як відрізнити гібрид від електромобіля

Зовні версія Hybrid відрізняється від електромобіля лише деталями: у передньому бампері збільшено кількість вентиляційних отворів плюс під логотипом на носі з'явився проріз для обдуву радіатора. Патрубок випускної системи прихований від очей. По оснащенню гібрид буде ідентичним електромобілю: є і віртуальні прилади, і медіасистема Uconnect 5, і комплекс електронних помічників.

Варіанти типів кузова

Як і електромобіль, Fiat 500 Hybrid буде запропонований з трьома типами кузова: звичайний тридверний хетчбек, його версія з позначкою 3+1 (з одними задніми дверцятами, що відчиняються проти ходу), а також кабріолет зі зсувним дахом. Першою на ринок вийде версія під назвою Torino.

Італійське походження неймовірно важливе для нинішньої влади Італії, яка бореться за відродження автопрому та збільшення виробництва всередині країни. Серійний випуск автомобілів Fiat 500 Hybrid розпочнеться у листопаді.