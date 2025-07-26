Кризис усиливается: Nissan дополнительно закроет пару заводов

В начале 2026 года прекратит работу завод Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), которым Nissan владеет совместно с Mercedes-Benz. Там выпускают кроссоверы Infiniti QX50 и QX55, а также Mercedes-Benz GLB.

Площадка относительно молодая - она была открыта в 2017 году и способна выпускать до 230 тысяч автомобилей ежегодно. Вместе с заводом в прошлое уйдет и управляющее им совместное с немцами предприятие.

Второй завод, Civac, продолжит работу до марта 2027 года. Civac был запущен еще в 1966 году и стал первым предприятием Nissan за пределами Японии. Сейчас там ведется сборка пикапа NP300 для Латинской Америки.

Новый босс Nissan, Иван Эспиноза, видит причины кризиса в слишком больших амбициях: компания вложила огромные средства в увеличение производства и расширение штата сотрудников, но выпускает лишь 50 процентов от запланированного. Теперь Nissan режет расходы, пересматривает продуктовые и рыночные стратегии, а также партнерства.