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Кризис усиливается: Nissan дополнительно закроет пару заводов

Суббота 26 июля 2025 15:51
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Кризис усиливается: Nissan дополнительно закроет пару заводов Фото: Nissan дополнительно закроет пару заводов (media.nissan.com)
Автор: Константин Широкун

В рамках программы по реструктуризации бизнеса Nissan лишится еще двух производственных площадок. Свои двери в ближайшее время закроют два мексиканских завода - Civac и Compas. В целом план предусматривает закрытие семи предприятий компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

В начале 2026 года прекратит работу завод Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), которым Nissan владеет совместно с Mercedes-Benz. Там выпускают кроссоверы Infiniti QX50 и QX55, а также Mercedes-Benz GLB.

Площадка относительно молодая - она была открыта в 2017 году и способна выпускать до 230 тысяч автомобилей ежегодно. Вместе с заводом в прошлое уйдет и управляющее им совместное с немцами предприятие.

Второй завод, Civac, продолжит работу до марта 2027 года. Civac был запущен еще в 1966 году и стал первым предприятием Nissan за пределами Японии. Сейчас там ведется сборка пикапа NP300 для Латинской Америки.

Новый босс Nissan, Иван Эспиноза, видит причины кризиса в слишком больших амбициях: компания вложила огромные средства в увеличение производства и расширение штата сотрудников, но выпускает лишь 50 процентов от запланированного. Теперь Nissan режет расходы, пересматривает продуктовые и рыночные стратегии, а также партнерства.

Кризис Nissan

Ранее сообщалось, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже лишились девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов.

Новый менеджмент Nissan считает, что автопроизводителю удастся остаться на плаву даже без партнерства с прямыми конкурентами. Однако для этого нужно немедленно сократить расходы и прекратить тратить ресурсы впустую.

Nissan даже готов продать историческую штаб-квартиру в Японии из-за долгов. Компания рассматривает возможность избавления от актива в рамках реструктуризации.

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