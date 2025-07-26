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Криза посилюється: Nissan додатково закриє пару заводів

Субота 26 липня 2025 15:51
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Криза посилюється: Nissan додатково закриє пару заводів Фото: Nissan додатково закриє пару заводів (media.nissan.com)
Автор: Константин Широкун

У рамках програми з реструктуризації бізнесу Nissan позбавиться ще двох виробничих майданчиків. Свої двері найближчим часом закриють два мексиканські заводи – Civac та Compas. Загалом план передбачає закриття семи підприємств компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

На початку 2026 року припинить роботу завод Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), яким Nissan володіє спільно з Mercedes-Benz. Там випускають кросовери Infiniti QX50 і QX55, а також Mercedes-Benz GLB.

Майданчик відносно молодий – він був відкритий у 2017 році і здатний випускати до 230 тисяч автомобілів щороку. Разом із заводом у минуле піде й керуюче ним спільне з німцями підприємство.

Другий завод, Civac, продовжить роботу до березня 2027 року. Civac був запущений ще в 1966 році і став першим підприємством Nissan за межами Японії. Зараз там ведеться складання пікапа NP300 для Латинської Америки.

Новий бос Nissan, Іван Еспіноза, бачить причини кризи у надто великих амбіціях: компанія вклала величезні кошти у збільшення виробництва та розширення штату співробітників, але випускає лише 50 відсотків від запланованого. Тепер Nissan ріже витрати, переглядає продуктові та ринкові стратегії, а також партнерства.

Криза Nissan

Раніше повідомлялось, що Nissan скоротить приблизно кожного сьомого працівника, і це при тому, що в листопаді минулого року вже позбулися дев'яти тисяч людей через погіршення фінансових результатів.

Новий менеджмент Nissan вважає, що автовиробнику вдасться залишитись на плаву навіть без партнерства з прямими конкурентами. Однак для цього потрібно негайно скоротити витрати та припинити витрачати ресурси марно.

Nissan навіть готовий продати історичну штаб-квартиру у Японії через борги. Компанія розглядає можливість позбавлення активу в рамках реструктуризації.

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