Криза посилюється: Nissan додатково закриє пару заводів

У рамках програми з реструктуризації бізнесу Nissan позбавиться ще двох виробничих майданчиків. Свої двері найближчим часом закриють два мексиканські заводи – Civac та Compas. Загалом план передбачає закриття семи підприємств компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1 .

На початку 2026 року припинить роботу завод Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), яким Nissan володіє спільно з Mercedes-Benz. Там випускають кросовери Infiniti QX50 і QX55, а також Mercedes-Benz GLB.

Майданчик відносно молодий – він був відкритий у 2017 році і здатний випускати до 230 тисяч автомобілів щороку. Разом із заводом у минуле піде й керуюче ним спільне з німцями підприємство.

Другий завод, Civac, продовжить роботу до березня 2027 року. Civac був запущений ще в 1966 році і став першим підприємством Nissan за межами Японії. Зараз там ведеться складання пікапа NP300 для Латинської Америки.

Новий бос Nissan, Іван Еспіноза, бачить причини кризи у надто великих амбіціях: компанія вклала величезні кошти у збільшення виробництва та розширення штату співробітників, але випускає лише 50 відсотків від запланованого. Тепер Nissan ріже витрати, переглядає продуктові та ринкові стратегії, а також партнерства.