Лучшие авто для украинских дорог: примеры моделей и критерии выбора

В чем наши особенности

Конечно, состояние дорог - первое, что отличает условия эксплуатации в нашей стране от наших западных соседей.

В целом в Украине немало трасс, которые соответствуют европейским стандартам - это и главные магистрали, и местные маршруты. В то же время во многих регионах еще остаются отрезки, которые ремонтируют не вовремя.

Однако, повсюду таки есть асфальт, и даже в сложных случаях речь идет не о грязи, а о выбоинах, волнах на покрытии и неровностях.

Какой тип автомобиля лучше выбирать

Следовательно, внедорожник с жестким характером рядовому украинскому автовладельцу не обязателен. Большинству водителей достаточно иметь привычный легковой автомобиль в форм-факторе хэтчбека, седана или универсала.

И при этом очень большая доля пользователей предпочитает выбирать кроссоверы (как бы приподнятая версия стандартной машины) - автомобили, спроектированные на границе легкового и внедорожного классов.

Именно этот тип доминирует на рынке новых авто и вероятно, преобладал бы и на вторичном, если бы их достаточно завозили к нам из Европы в подержанном виде.

Важные и полезные нюансы кроссоверов - так называемая геометрическая проходимость, в первую очередь клиренс и углы въезда - съезда. Такие машины и являются самыми удобными для сложных участков дорог.

Если речь о традиционных легковушках, то для неровных путей лучше подойдут хэтчбеки с короткой базой и минимальным задним свесом (короткая часть кузова позади задней оси).

При этом стоит избегать авто с длинными передними и задними свесами - они часто задевают неровности дороги, нестандартные "лежачие полицейские" или бордюры.

Фото: каждая страна имеет свою дорожную и инфраструктурную специфику, которую следует учитывать при покупке авто (unsplash.com)

Какой желателен дорожный просвет

Чтобы уверенно преодолевать сложные участки дорог общего пользования, выбирайте автомобили с клиренсом не менее 15 см. А если колесная база машины превышает 2,5 м, желательно иметь еще больший просвет.

Кстати, весомые 1-1,5 см можно добавить к клиренсу, установив шины с более высоким профилем - даже при стандартном диаметре дисков.

Двигатель: какой выбирать украинскому водителю

При выборе автомобиля большинство украинцев ориентируются на типичные параметры двигателя:

- топливную экономичность

- сложность и стоимость обслуживания

- долговечность и надежность

- мощность

- тип топлива.

Поскольку эти характеристики тесно переплетены, многие подходят к вопросу двигателя с практической стороны - прежде всего определяя, что лучше: бензин или дизель.

Бензиновый двигатель

В нашей реальности это - универсальное решение.

- Бензиновый мотор проще и доступнее в ремонте, особенно если речь идет об авто с пробегом.

- На бензиновый двигатель легко установить газобаллонное оборудование (ГБО). Напомним, газ позволяет почти вдвое сократить расходы на топливо.

- С ГБО Машина получает практически две параллельные (и почти независимые) топливные системы. Это добавляет водителю независимости и увеличивает пробег авто от АЗС до АЗС.

Минусов у бензиновых агрегатов немного, главный такой: среди машин, привезенных из Европы, бензиновых моторов относительно немного. Ведь в Европе преобладают дизели или малолитражные турбированные бензомоторы 0,9-1,2 л. Они часто не идеальны для наших условий, тем более - с немалым пробегом.

Дизельный двигатель

Современные дизели приятно удивляют низким потреблением топлива - всего 4,5-5,0 л на 100 км. Но конструкция таких моторов содержит много дорогостоящих элементов, ремонт которых способен нивелировать всю экономию.

Это критически важно для нашего случая, ведь подавляющая часть машин в Украине имеет пробег более 300 тыс. км - то есть ресурс уже по большей части исчерпан.

Какие марки и модели подходят для украинских дорог

Чтобы понять, какие авто сейчас в фаворе среди украинских водителей, не нужно специального анализа - достаточно выйти на улицу.

В последнее время значительно увеличилось количество таких моделей, как Volkswagen Golf и Passat (в европейских и американских версиях), Skoda Octavia, Renault Megane и Ford Focus - в основном последних двух поколений.

Среди машин, приобретенных новыми в автосалоне, в первой тройке - одни лишь кроссоверы: Renault Duster, Toyota RAV-4, Toyota Land Cruiser Prado.

Вывод

Подбор автомобиля в Украине во многом зависит от того, где именно он будет эксплуатироваться. Место жительства водителя - важный фактор, который следует непременно учитывать при покупке машины: дороги, условия хранения, обслуживания и ремонта могут сильно отличаться в зависимости от региона и даже микрорайона.