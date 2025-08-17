Когда кондиционер в авто не нужен и даже вреден

Бывалые водители знают, что в жаркий день даже кондиционер в салоне не является абсолютным спасением. Хуже того, иногда он может быть просто вредным. В каких ситуациях "кондей" лучше не включать?

О том, как разобраться, когда от кондиционера в авто будет польза, а когда вред, читайте в материале РБК-Украина .

Когда кондиционер в авто не поможет

Перед тем как в жаркий день нажать заветную кнопку A/C или активировать климат-контроль, подумайте, чего от этого будет больше - пользы или вреда.

Так, с одной стороны, комфортная температура в салоне - это не только удобство, но и безопасность. Водитель, которого сморила жара, хуже концентрируется, медленнее реагирует на события на дороге, а это может быть опасно. Поэтому температура в салоне - критически важный фактор.

Однако кондиционер не всегда решает проблему комфорта. По крайней мере, не мгновенно. Охлаждение салона не происходит сразу, нужно время, чтобы заменить весь объем горячего воздуха на холодный. Более того, требуется дополнительное время, чтобы охладить массив всех нагретых элементов интерьера: сиденья, панель, обивку.

Когда кондиционер навредит водителю

Опять же, не надо спрашивать у врачей - стоит обратиться к собственному печальному опыту. Одномоментное включении кондиционера на максимум приводит к резкому перепаду температур и приводит к простуде людей в салоне.

Если конкретно, медики советуют избегать разницы более 7°C между температурой в салоне и снаружи. Между тем, в жаркие дни именно такой контраст мы и устраиваем в салоне, когда хотим быстро охладить его, нагретого до 50 - 60 градусов С, до комфортных 22° - 23° С.

Поэтому, помня об этом опасном нюансе, осведомленный водитель понимает, что в коротких поездках кондиционер не успевает охладить салон. И значит, опасаясь простуды, автомобилист не использует охладитель на полную. В результате имеет поездку в духоте, без желаемого комфорта.

Фото: медики предостерегают, чтобы разница между температурой в машине и за бортом не была больше 7 градусов (unsplash.com)

Когда кондиционер действительно уместен:

Авто стояло в тени или не нагрелось на солнце, и в салоне отнюдь не +50 градусов

Температура снаружи не слишком высокая (до 22-25°C)

Поездка будет длительной

Ожидается пробка или медленное движение по узким улочкам, плохим дорогам, где открытые окна не помогут

Дорога будет пыльной - лучше держать окна закрытыми

Планируется движение на высокой скорости - открытые окна создают дискомфорт.

Когда лучше обойтись без "кондея":

Температура высокая, а поездка короткая

Вам предстоит движение на средней городской скорости. Полуоткрытые окна будут хорошо вентилировать салон

Температура снаружи комфортная (20 - 22°C). При таких условиях можно, не открывая окна, задействовать штатную систему вентиляции, запуская свежий воздух с улицы через дефлекторы (и через салонный фильтр, кстати, тоже)

Кондиционер (климат-контроль) ведет себя непривычно и есть основания считать его неисправным. Нюанс в том, что при некоторых неисправностях кондиционер продолжает кое-как охлаждать воздух. Но при этом интенсивно портится вся система - изнашивается без масла компрессор, засоряются продуктами износа радиаторы (испаритель и конденсор), осушитель воздуха и т.д.

Советы напоследок

Когда несмотря ни на что есть желание ехать в полном комфорте - то есть в охлажденном салоне при +22 С, придется потратить немного времени. Лучшее, что можно сделать, это на несколько минут открыть все двери и проветрить раскаленный салон.

А потом так же на несколько минут включить на полную кондиционер и вместе с пассажирами подождать снаружи. И садиться внутрь только после того, как интерьер остынет равномерно и полностью, и мощность кондиционера можно будет вернуть на средний уровень.