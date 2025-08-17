Коли кондиціонер в авто не потрібен і навіть шкідливий

Бувалі водії знають, що спекотного дня навіть кондиціонер в салоні не є абсолютним порятунком. Гірше того, іноді він може бути просто шкідливим. В яких ситуаціях "кондей" краще не вмикати?

Про те, як розібратись, коли від кондиціонера в авто буде користь, а коли шкода, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Коли кондиціонер в авто не допоможе

Перед тим як спекотного дня натиснути заповітну кнопку A/C чи активувати клімат-контроль, подумайте, чого з того буде більше - користі чи шкоди.

Так, з одного боку, комфортна температура в салоні - це не лише зручність, а й безпека. Водій, якого зморила спека, гірше концентрується, повільніше реагує на події на дорозі, а це може бути небезпечно. Тож температура в салоні - критично важливий фактор.

Проте кондиціонер не завжди вирішує проблему комфорту. Принаймні, не миттєво. Охолодження салону не відбувається відразу, потрібен час, щоб замінити весь об’єм гарячого повітря на холодне. Більше того, потрібен додатковий час, щоби охолодити масив всіх нагрітих елементів інтер’єру: сидіння, панель, оббивку.

Коли кондиціонер зашкодить водієві

Знов таки, не треба звертатись до лікарів - варто звернутись до власного сумного досвіду. Одномоментне увімкненні кондиціонера на максимум призводить до різкого перепаду температур і призводить до застуди людей в салоні.

Якщо конкретно, медики радять уникати різниці понад 7°C між температурою в салоні та зовні. Між тим, у жаркі дні саме такий контраст ми і утворюємо в салоні, коли хочемо швидко охолодити його, нагрітого до 50 - 60 градусів С, до комфортних 22° - 23° С,

Відтак, пам’ятаючи про цей небезпечний нюанс, обізнаний водій розуміє, що у коротких поїздках кондиціонер не встигає охолодити салон. І значить, побоюючись застуди, автомобіліст не використовує охолоджувач на повну. В результаті має поїздку в задусі, без бажаного комфорту.

Фото: медики застерігають, щоб різниця між температурою в машині і за бортом не була більше 7 градусів (unsplash.com)

Коли кондиціонер справді доречний:

Авто стояло в тіні або не нагрілося на сонці, і в салоні аж ніяк не +50 градусів

Температура зовні не надто висока (до 22–25°C)

Поїздка буде тривалою.

Очікується затор або повільний рух вузькими вуличками чи поганими шляхами, де відкриті вікна не допоможуть

Дорога буде курною - краще тримати вікна закритими

Планується рух на високій швидкості - відкриті вікна створюють дискомфорт

Коли краще обійтися без "кондея":

Температура висока, а поїздка коротка

На вас чекає рух на середній міській швидкості. Напівпрочинені вікна добре вентилюватимуть салон

Температура зовні комфортна (20 - 22°C). За таких умов можна, не відкриваючи вікна, задіяти штатну систему вентиляції, запускаючи свіже повітря з вулиці через дефлектори (і через салонний фільтр, до речі, теж)

Кондиціонер (клімат-контроль) поводиться незвично і є підстави вважати його несправним. Нюанс у тому, що при деяких несправностях кондиціонер продовжує сяк-так охолоджувати повітря. Але при тому інтенсивно псується вся система - зношується без оливи компресор, засмічуються продуктами зношення радіатори (випарник та конденсор), осушувач повітря тощо.

Поради наостанок

Коли попри все є бажання їхати в повному комфорті - тобто в охолодженому салоні за +22 С, доведеться витратити трохи часу. Найкраще, що можна зробити, це на кілька хвилин відкрити всі двері і провітрити розпечений салон.

А потім так само на кілька хвилин увімкнути на повну кондиціонер і разом з пасажирами почекати зовні. І сідати всередину тільки після того, як інтер’єр охолоне рівномірно та повністю, і потужність кондиціонера можна буде повернути на середній рівень.