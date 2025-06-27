Koenigsegg показал экстремальный суперкар мощностью более 1600 сил

Гиперкар Koenigsegg Jesko получил спецверсию Sadair's Spear в честь коня, на котором Йеско фон Кенигсегг участвовал в своих последних гонках в 1976 году. И это самый хардкорный вариант модели Jesko.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

С первого взгляда понятно, что Koenigsegg Sadair's Spear предназначен для гонок. Гиперкар имеет гигантское антикрыло на корме, сплиттер на носу, накладки на пороги и диффузор из углепластика.

На днище и в колесных арках установлены дополнительные аэродинамические щитки. В крышке моторного отсека сделаны большие воздуховоды. Благодаря комплексу мер по облегчению конструкции снаряженная масса гиперкара уменьшена на 35 кг, до 1385 кг.

Что изменилось внутри

Главным изменением в салоне, по сравнению с базовой моделью Jesko, стали новые углепластиковые кресла. Они могут быть дополнены шеститочечными ремнями безопасности, хотя предусмотрен и обычный ремень. Переключение режимов трансмиссии возложено исключительно на подрулевые лепестки.

Салон отделан кожей и алькантарой. В список оснащения входят медиасистема с поддержкой интерфейса Apple CarPlay, климат-контроль, ассистент для парковки, разъемы USB и беспроводная зарядка.

Двигатель и трансмиссия

Отдача битурбомотора V8 на 5,1 литра собственной разработки с плоским коленвалом и сухим картером символически увеличена с 1280 до 1300 л.с. при работе на обычном бензине. А при использовании смеси E85 мощность выросла с 1600 до 1625 л.с.

В паре с двигателем по-прежнему работает уникальная девятиступенчатая коробка передач LST (Light Speed Transmission), которая отправляет всю тягу на заднюю ось с электронноуправляемым дифференциалом. Максимальная скорость - 360 км/ч. Адаптивная подвеска с амортизаторами Triplex перенастроена для управляемости на треке.

Всего будет построено всего 30 гиперкаров Koenigsegg Sadair's Spear. Как обычно, весь тираж был заказан еще до премьеры машины.