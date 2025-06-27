Koenigsegg показав екстремальний суперкар потужністю понад 1600 сил
Гіперкар Koenigsegg Jesko отримав спецверсію Sadair's Spear на честь коня, на якому Йеско фон Кенігсегг брав участь у своїх останніх перегонах у 1976 році. І це найхардкорніший варіант моделі Jesko.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
З першого погляду зрозуміло, що Koenigsegg Sadair's Spear призначений для перегонів. Гіперкар має гігантське антикрило на кормі, сплітер на носі, накладки на пороги та дифузор з вуглепластику.
На днищі та в колісних арках встановлені додаткові аеродинамічні щитки. У кришці моторного відсіку зроблені великі повітропроводи. Завдяки комплексу заходів для полегшення конструкції споряджена маса гіперкара зменшена на 35 кг, до 1385 кг.
Що змінилось всередині
Головною зміною в салоні, в порівнянні з базовою моделлю Jesko, стали нові вуглепластикові крісла. Вони можуть бути доповнені шеститочковими ременями безпеки, хоча передбачений і звичайний ремінь. Перемикання режимів трансмісії покладено виключно на підрульові пелюстки.
Салон оздоблений шкірою та алькантарою. До списку оснащення входять медіасистема з підтримкою інтерфейсу Apple CarPlay, клімат-контроль, асистент для паркування, роз'єми USB і бездротова зарядка.
Двигун та трансмісія
Віддача бітурбомотора V8 на 5,1 літра власної розробки з плоским колінвалом та сухим картером символічно збільшена з 1280 до 1300 к.с. під час роботи на звичайному бензині. А при використанні суміші E85 потужність зросла з 1600 до 1625 к.с.
У парі з двигуном, як і раніше, працює унікальна дев'ятиступінчаста коробка передач LST (Light Speed Transmission), яка відправляє всю тягу на задню вісь з електроннокерованим диференціалом. Максимальна швидкість – 360 км/год. Адаптивна підвіска з амортизаторами Triplex переналаштована для керованості на треку.
Усього буде побудовано лише 30 гіперкарів Koenigsegg Sadair's Spear. Як завжди, весь тираж був замовлений ще до прем'єри машини.
Раніше ми писали, компанія Koenigsegg почала виробництво гіперкара CC850, на який чекали три роки. Надпотужне авто з кузовом тарга буде випущене в кількості лише 70 екземплярів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.