В какой стране автомобили самые дешевые: какие признаки и причины доступности
Даже не старые автомобилисты помнят годы, когда самые доступные машины в мире продавались именно в Украине. Но времена меняются, и сегодня меньше всего за авто платят граждане других стран.
О том, кому больше всего везет с ценами на машины, и что снижает прайсы на машины, читайте в материале РБК-Украина.
Где искать самые дешевые автомобили в мире?
Вы удивитесь, но ответ - не Китай, который славится доступностью товаров, и не США, где европейские машины часто стоят почти вдвое меньше, чем в самом Старом Свете.
В первой четверти XXI века самые дешевые авто - в Индии. Эта густонаселенная и не слишком богатая страна, которая, тем не менее, стремительно развивается и сейчас занимает третье место в мире как по размеру автомобильного рынка, так и по объемам производства машин.
В прошлом 2024 году Индия обошла Японию и стала третьим по величине автомобильным рынком в мире по продажам легковых авто. Индийцы купили 5,2 миллиона новых легковых авто, средняя стоимость которых составляла 10,9 тысяч долларов. В Украине последние несколько лет эта сумма превышает 30,0 тысяч долларов
Большинство индийских автомобилей - это компактные и субкомпактные модели. ТОП-5 самых популярных марок таков:
- Maruti Suzuki
- Tata
- Hyundai
- Toyota
- Kia
Хотя львиная доля авто - эконом-класса (самая популярная модель в 2024 году - малыш Suzuki Wagon R), некоторые бренды предлагают и премиум-модели, такие как Toyota Camry или Land Cruiser 300. Интересно, что престижные модели стоят не дешевле, чем в Европе, но бюджетные модели действительно недорогие - есть полноценные машины за базовые 4,3 тысячи долларов.
Эти машины часто производят прямо в Индии, и многие из них разработаны местными инженерами. Правительство активно поддерживает национальное автопроизводство, что объясняет такие впечатляющие показатели.
Такие бренды, как Maruti и Hyundai, которые вместе контролируют около 70% рынка, предлагают модели, специально созданные под запросы индийских водителей - независимо от того, где они были спроектированы. А дизайн некоторых сугубо индийских авто можно назвать современным и уникальным, ведь здесь не принято бездумно копировать - как это делают в некоторых соседних странах.
Сколько стоит самая дешевая машина в Индии
Говорить о конкретных ценах на автомобили в Индии непросто. В каждом из 26 индийских штатов действуют свои местные законы и свой уровень налогов. Поэтому есть понятие "цена в салоне" - своего рода чистая цена без дополнительных платежей, регистрации и пр. В нашем рейтинге мы старались опираться именно на эти цифры.
Второй прайс - "цена на дороге", которая бывает примерно на 10-12% выше, но это уже речь идет о готовой к эксплуатации машине в определенном регионе страны.
Фото: Maruti Suzuki Alto К10 (varunmaruti.com)
Maruti Suzuki Alto К10 $4800
Похоже, на сегодня это самый дешевый полноценный автомобиль в мире. Фактически это типичный японский кейкар с его стандартной длиной 3,4 м. Трехцилиндровый 1,0-литровый двигатель развивает 68 л.с., существует более дорогая версия с заводским ГБО под природный газ CNG (сжатый метан).
Фото: Renault Kwid (wikimedia.org)
Renault Kwid $5000
Специфическая небольшая машинка (меньше хэтчбека Renault Sandero), доступная только в Индии и Латинской Америке. В техническом плане типичный для индийского типажа набор: три цилиндра, передний привод, коробка-"робот" за доплату. В Индии машина очень успешна, и не в последнюю очередь из-за своей демократичной цены.
Фото: Tata Punch (wikimedia.org)
Tata Punch $7100
Симпатичный и по нашим меркам кроссовер с клиренсом 187 см, но без полного привода. Имеет трехцилиндровый мотор объемом 1,2 л на 86 л.с., стандартную подвеску McPherson спереди и торсионную балку сзади. Несмотря на простенькое шасси, модель насыщена электроникой, в том числе и системами помощи водителю. Конечно, за доплату можно получить роботизированную коробку вместо механики.
Фото: Bajaj Qute (bajajauto.com)
Bajaj Qute $2900
Похоже, это на сегодня самый дешевый четырехколесный транспорт с кабиной в мире - хотя он и позиционируется не как авто, а как квадроцикл (мотоколяска). Заявить ее на рынке как автомобиль мешает несоответствие автомобильным нормам безопасности.
Длина Bajaj Qute 2752 мм, ширина - 1312 мм, а высота - 1652 мм, под оболочкой спрятан одноцилиндровый моторчик мощностью 13 л.с. Машинка развивает 70 км/ч, но только при минимальной нагрузке - с одним лишь водителем внутри, без пассажиров и дополнительного груза. Расход топлива не более 3 л/100 км.
Вывод
С одной стороны, действительно, автомобили в Индии дешевые. Однако они все равно доступны очень небольшой части населения, на порядок большая часть которого имеет в семейном гараже лишь мопед или мотоцикл. Короче говоря, количество автомобилей на душу населения в Индии в три раза меньше, чем в Украине.
Ранее в нашей публикации мы рассказывали, какие машины продаются лучше всего и обсуждали перечень моделей и маркеров.
Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.
При подготовке статьи были использованы материалы АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar и Autocar.