Главная » Бизнес » Авто

Китайские авто в Европе попали под существенные ограничения: детали

Среда 18 февраля 2026 10:25
UA EN RU
Китайские авто в Европе попали под существенные ограничения: детали Фото: Китайские авто в Европе попали под ограничения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша запретила въезд авто китайского производства на военные объекты из-за опасений, что их камеры и датчики могут быть использованы для сбора конфиденциальных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Стармер сделал резкое заявление о Китае, назвав его "национальной угрозой"

В польской армии уверены, что такие транспортные средства все еще могут быть допущены на охраняемые объекты в случае, если определенные функции будут отключены.

Чтобы ограничить риск разглашения конфиденциальной информации, военные также запретили подключение служебных телефонов к информационно-развлекательным системам в транспортных средствах, изготовленных в Китае.

По словам военных, ограничения не распространяются на общедоступные военные места, такие как больницы, клиники, библиотеки, прокуратуры или гарнизонные клубы.

Отмечается, что такие меры являются предупредительными и соответствуют практике, которая используется членами НАТО и союзниками для обеспечения "высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры".

Напомним, что Европа в последнее время сталкивается с усилением гибридной войны со стороны России, к которой постепенно присоединяется и Китай.

По мнению экспертов Bloomberg, вмешательство Китая в дела Европы является не таким агрессивным, как со стороны РФ. Но китайские корабли все же были задействованы в инцидентах с перерезанием кабелей в Балтийском море. Кроме того, китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными.

Западные чиновники также утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.

Также ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что Китай представляет "угрозу национальной безопасности" для страны, однако подчеркнул, что расширение экономического сотрудничества остается в интересах Лондона.

