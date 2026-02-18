Китайські авто у Європі потрапили під суттєві обмеження: деталі

Польща заборонила в'їзд авто китайського виробництва на військові об'єкти через побоювання, що їхні камери та датчики можуть бути використані для збору конфіденційних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У польській армії впевнені, що такі транспортні засоби все ще можуть бути допущені на охоронювані об'єкти у випадку, якщо певні функції будуть вимкнені.

Щоб обмежити ризик розголошення конфіденційної інформації, військові також заборонили підключення службових телефонів до інформаційно-розважальних систем в транспортних засобах, виготовлених у Китаї.

За словами військових, обмеження не поширюються на загальнодоступні військові місця, такі як лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури чи гарнізонні клуби.

Зазначається, що такі заходи є запобіжними та відповідають практиці, яка використовується членами НАТО та союзниками для забезпечення "високих стандартів захисту оборонної інфраструктури".