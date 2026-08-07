Киберполиция назвала главные признаки мошеннических объявлений о продаже авто

За привлекательными объявлениями о продаже автомобилей в интернете могут скрываться мошенники, пытающиеся выманить предоплату или продать несуществующий автомобиль. Правоохранители отмечают, что злоумышленники часто используют эмоциональные заголовки типа "Скидка только сегодня", "Легальное соглашение онлайн" или "Срочная продажа в связи с переездом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины .

По данным киберполиции, основная цель мошенников – заставить потенциального покупателя действовать быстро и без дополнительной проверки. Для этого они создают объявления с очень привлекательной ценой, ограниченным сроком действия предложения или вымышленными причинами срочной продажи.

Одним из главных признаков возможного мошенничества является цена, которая существенно ниже средней рыночной. Также правоохранители советуют насторожиться, если продавец требует предоплату или аванс, отказывается встретиться лично или не соглашается на проверку автомобиля на СТО.

Среди других тревожных сигналов:

заблокированы комментарии под объявлением;

общение только через мессенджеры;

обещания оформить сделку без участия покупателя;

отказ предоставить VIN-код автомобиля;

использование фотографий с чужих объявлений или зарубежных сайтов.

Что нужно проверить перед покупкой автомобиля

Киберполиция рекомендует перед договоренностью о покупке проверить профиль продавца на онлайн-площадке. Если аккаунт создан только несколько дней назад и содержит одно объявление, это может являться признаком мошеннической схемы.

Основные признаки рискованного объявления о продаже авто (инфографика Киберполиция Украины)

Также следует проверить фотографии автомобиля через сервисы поиска по изображениям. Мошенники часто используют фотографии с реальных объявлений или зарубежных сайтов, выдавая чужой автомобиль за свой.

Отдельное внимание правоохранители советуют уделить VIN-коду – уникальному номеру кузова. Его отсутствие или нежелание продавца предоставить этот номер может свидетельствовать о попытке скрыть информацию о транспортном средстве.

Перед заключением сделки также нужно проверить документы на автомобиль. Если продавец посылает фото свидетельства о регистрации транспортного средства, его можно проверить по серии и номеру через официальный сервис Главного сервисного центра МВД.

Как безопасно оформить покупку авто

Правоохранители отмечают, что покупку или продажу транспортного средства следует оформлять только официально. Для этого можно обратиться в сервисный центр МВД, где договор купли-продажи оформляется бесплатно. После перерегистрации новый владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля и номерных знаках.

Как без риска купить и оформить авто (инфографика Киберполиция Украины)

Для продавца необходимы паспорт гражданина Украины или ID-карта с выпиской о месте жительства, РНОКПП и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Покупателю нужно иметь паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Кроме того, оформить сделку можно через государственный сервис в приложении "Действие". В этом случае договор заключается между реальными людьми с использованием электронной подписи.

Киберполиция призывает граждан, ставших жертвами или имеющих информацию об интернет-мошенничестве, обращаться к правоохранителям онлайн или по номеру 102.