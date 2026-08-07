Кіберполіція назвала головні ознаки шахрайських оголошень про продаж авто

За привабливими оголошеннями про продаж автомобілів в інтернеті можуть ховатися шахраї, які намагаються виманити передоплату або продати неіснуючий автомобіль. Правоохоронці зазначають, що зловмисники часто використовують емоційні заголовки на кшталт "Знижка лише сьогодні", "Легальна угода онлайн" або "Терміновий продаж у зв’язку з переїздом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України .

За даними кіберполіції, основна мета шахраїв - змусити потенційного покупця діяти швидко та без додаткової перевірки. Для цього вони створюють оголошення з дуже привабливою ціною, обмеженим терміном дії пропозиції або вигаданими причинами термінового продажу.

Однією з головних ознак можливого шахрайства є ціна, яка суттєво нижча за середню ринкову. Також правоохоронці радять насторожитися, якщо продавець вимагає передоплату або аванс, відмовляється зустрітися особисто чи не погоджується на перевірку автомобіля на СТО.

Серед інших тривожних сигналів:

заблоковані коментарі під оголошенням;

спілкування лише через месенджери;

обіцянки оформити угоду без участі покупця;

відмова надати VIN-код автомобіля;

використання фотографій із чужих оголошень або іноземних сайтів.

Що потрібно перевірити перед купівлею автомобіля

Кіберполіція рекомендує перед домовленістю про купівлю перевірити профіль продавця на онлайн-майданчику. Якщо акаунт створений лише кілька днів тому і містить одне оголошення, це може бути ознакою шахрайської схеми.

Основні ознаки ризикованого оголошення про продаж авто (інфографіка Кіберполіція України)

Також варто перевірити фотографії автомобіля через сервіси пошуку за зображеннями. Шахраї нерідко використовують фото з реальних оголошень або закордонних сайтів, видаючи чужий автомобіль за власний.

Окрему увагу правоохоронці радять приділити VIN-коду - унікальному номеру кузова. Його відсутність або небажання продавця надати цей номер може свідчити про спробу приховати інформацію про транспортний засіб.

Перед укладанням угоди також потрібно перевірити документи на автомобіль. Якщо продавець надсилає фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, його можна перевірити за серією та номером через офіційний сервіс Головного сервісного центру МВС.

Як безпечно оформити купівлю авто

Правоохоронці наголошують, що купівлю або продаж транспортного засобу варто оформлювати лише офіційно. Для цього можна звернутися до сервісного центру МВС, де договір купівлі-продажу оформлюється безплатно. Після перереєстрації новий власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля та номерні знаки.

Як без ризику купити та оформити авто (інфографіка Кіберполіція України)

Для продавця необхідні паспорт громадянина України або ID-картка з витягом про місце проживання, РНОКПП та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Покупцеві потрібно мати паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Крім того, оформити угоду можна через державний сервіс у застосунку "Дія". У такому разі договір укладається між реальними людьми з використанням електронного підпису.

Кіберполіція закликає громадян, які стали жертвами або мають інформацію про інтернет-шахрайство, звертатися до правоохоронців онлайн або за номером 102.