Какие машины продаются лучше всего: перечень моделей и маркеров

Покупая очередное авто, мы как правило используем деньги, полученные от продажи предыдущей машины. Поэтому для многих автомобилистов так важно иметь машину, которую потом можно легко и выгодно продать.
О том, как выбрать автомобиль, который потом будет несложно продать, читайте в материале РБК-Украина.
Вкусы автомобилистов чрезвычайно разнообразны, но автопроизводители научились угождать всем потребителям, с минимальными затратами на производство. Рынок и сервисная инфраструктура устроены так, что в каждой стране есть популярные авто, которые местные потребители выбирают чаще всего. В чем причина востребованности именно конкретных моделей?
- Доступная цена. Люди выбирают машины, которые соответствуют их финансовым возможностям. Премиальные модели среди популярных встречаются реже, потому что средние классы B и C доступнее. В то же время, дешевое авто, каким бы доступным оно ни казалось, не пользуется спросом, если оно не выполняет ожидаемых функций.
- Практичность и качество. Автомобили, имеющие современные технические характеристики, достаточный уровень надежности, комфортный салон и повсеместно доступный сервис - именно они становятся лидерами продаж. Например, хотя "Таврия" недорогая, ее не выбирают массово из-за отсутствия современных характеристик.
- Широкое предложение модели на рынке. Редкие модели бывает сложно обслуживать, и детали к ним трудно найти. Зато машины с повсеместным присутствием на дорогах традиционно обеспечены сервисной поддержкой и постоянным наличием запчастей.
- Популярный бренд. Для украинского потребителя бренд имеет большое значение - как и для европейца. Известные марки имеют более высокое доверие, и именно их чаще покупают. Хотя в последнее время появляется целая прослойка молодых потребителей, которые обращают внимание не столько на бренд авто, сколько на уровень его оснащения электронными устройствами.
Украинский рынок не слишком отличается от европейского, за исключением одного нюанса - среди новых авто наибольшим спросом пользуются кроссоверы (SUV). Они почти полностью составляют топ-10 продаж новых авто (исключение как правило одно - легковая Skoda Octavia).
А вот среди подержанных машин фаворитами остаются седаны, хэтчбеки и универсалы, ведь именно такие модели активно эксплуатируются в Европе и массово завозятся в Украину предпринимателями-перекупщиками.
Хотя бренд важен, первым критерием выбора является все же модель - ее габариты, вместительность и долговечность. В Украине самые популярные легковые авто - это представители средних классов, в частности C и C+:
- Volkswagen Golf
- Renault Megane
- Skoda Octavia
- Ford Focus
Лидером в бизнес-классе остается Volkswagen Passat, как в кузове седан, так и универсал (несколько последних поколений).
Среди новых моделей в нашей стране популярностью пользуются:
- Renault Duster
- Toyota RAV-4
- Toyota Land Cruiser Prado
Модели классов A и B почти не попадают в топ продаж, потому что в подержанном виде украинские пользователи покупают их не так охотно. Но можно сказать, что среди них больше всего популярны:
- Skoda Fabia
- Chevrolet Aveo
Большинству покупателей подержанных авто хотелось бы знать все о прошлом машины. Понятно, что скорее купят ту, которая эксплуатировалась бережливо. Например, в качестве второго авто в семье, как транспорт домохозяйки или пенсионерки и тому подобное. Такие истории чаще всего неправдивы, но, как ни странно, до сих пор срабатывают.
При продаже машины с рук важным плюсом будет документация об обслуживании - сервисная книжка с записями от СТО, журнал-дневник с информацией о заменах деталей и обслуживании.
Понятно, что перекупщики считают такие документы лишними и пытаются их скрыть, так как там зафиксирован реальный пробег авто на разные даты.
Для каждой машины найдется покупатель - независимо от ее класса или комплектации. Но даже лучшая модель будет легче реализована, если она ухоженная.
Внешний вид. Авто должно быть чистым, опрятным и иметь "витринный" вид. Это особенно важно, если спрос на эту модель низкий - ухоженная машина может стать решающим аргументом для покупателя при выборе между несколькими похожими.
Уход. Важно, чтобы в хорошем состоянии были:
- Обивка и отделка салона
- Внешние элементы кузова (бамперы, фары, зеркала)
- Колесные диски.
Чем лучше сохранены эти компоненты, тем выше шансы на быструю и выгодную продажу. Поэтому если для вас важна цена машины при ее дальнейшей продаже, берегите авто в течение всего периода эксплуатации.
Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, как не дать себя обмануть и как узнать реальный пробег автомобиля при покупке.
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А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Avtobazar и Autoria.