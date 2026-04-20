В Кабмине рассказали, когда на границе запустят "еЧергу" для легковых авто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Telegam.

По его словам, модернизация предусматривает два ключевых направления: запуск электронной очереди для легковых автомобилей и расширение функционала для грузовиков и автобусов.

Ожидается, что для легкового транспорта сервис заработает уже в июне. Водители смогут записаться в очередь через "Дію", а также на сайте и в мобильном приложении "еЧерга". Услуга будет доступна как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Кроме того, планируется внедрение автоматической проверки страхового полиса "Зеленая карта" для всех типов транспорта.

Для грузового транспорта предусмотрено обновление системы приоритетного проезда. В частности, ее интегрируют с таможенными документами Т1 и книжками МДП, а также обеспечат приоритет для авторизованных экономических операторов.

"еЧерга уже доказала свою эффективность: более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи. Следующий этап - расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса", - отметил Кулеба.